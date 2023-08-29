واحدة لكل مواطن.. خلاص هتشتري سيارة أحلامك بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس

يتوقع الكثير من الخبراء والمراقبين الدوليين أن انضمام مصر إلى مجموعة “البريكس”، سيؤثر إيجابا على العديد من المجالات التجارية والتصنيعية وعلى رأسها قطاع السيارات، إذ من المنتظر حدوث طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري وسوق السيارات وكذلك انخفاض أسعارها، خلال الفترة المقبلة.

سيارة لكل مصري

سيارة لكل مصري

ووافقت الدول الخمس الأعضاء بتحالف بريكس "BRICS" الاقتصادي، يوم الخميس الماضي، على انضمام ست دول جديدة للتكتل ومن بينها مصر، ذلك بدءًا من عام 2024 المقبل.

ويرى رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات وكلاء العلامات التجارية بى واى دي الصينية، لادا الروسية، وميكروباص كينج لونج، عمرو سليمان، أن انضمام مصر إلى بريكس خطوة جيدة للغاية، مشيرًا إلى أنه يقلل من هيمنة الدولار على العملية الاستيرادية بالنسبة للدول الأعضاء.

وأضاف سليمان أنه في حال تطبيق الاتفاقية والتعامل بالعملة المحلية في استيراد السيارات الكاملة ومكونات السيارات من دول الأعضاء مثل الصين وروسيا ستنخفض أسعار السيارات بشرط توافر كميات كبيرة منها.

ومن جانبه، توقع اللواء حسين مصطفى، انخفاض أسعار السيارات الصينية وغيرها من الطرازات القادمة من دول التحالف بسبب سهولة تدبير العملة اللازمة لاستيرادها، دون الحاجة إلى الدولار الأمريكي.

وقال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات روسيا دولة صناعية كبرى، والسيارات الروسية موجودة منذ زمن بعيد وتصنع حاليا في مصر، وهناك مشروع إعادة إنتاج اللادا من جديد وانضمام مصر للمجموعة سيفيدها، حيث أن سيارات لادا تعتبر اقتصادية، وهي تناسب الوضع الحالي مع ارتفاع الأسعار والشريحة الشرائية المتوسطة، بالإضافة إلى كونها هي الدولة الأولى في العالم لتصدير المعادن والخامات لتصنيع السيارات.

ومن جانبه، قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر، إن انضمام مصر لمجموعة الـ "بريكس" هو خطوة هامة جداً وإيجابية للغاية، موضحاً أنه من خلال الانضمام لـ "بريكس" ستتعامل مصر مع الدول الأعضاء بالعملات المحلية وبالتالي سيقلص ذلك من سطوة الدولار على السوق.

سيارة لكل مصري

أنواع السيارات التي ستنخفض أسعارها

وأضاف سعد في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الدولار الأمريكي دائماً كان هو المتحكم الأول فى استيراد السيارات، مضيفاً أنه مع تراجع الاحتياطي بالبنك المركزي في 2022، اختفت غالبية الطرازات وارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق.

ولفت سعد إلى أن مصر ستستفيد من عدد كبير من دول البريكس وعلى رأسها الصين التي يتخطى استيراد مصر منها من السيارات وحدها 45%، فضلاً عن الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا وهذه الدول كافية للغاية لسد حاجة السوق المصري من السيارات.

وعلى الصعيدين الصيني والروسي، يعتقد عدد من الخبراء أن انضمام مصر لبريكس سيؤدي إلى تحسين العلاقات التجارية والمالية مع تلك الدول.

وبالتالي، من الممكن أن تتم معاملات الاستيراد والتصدير بالعملة المحلية بشكل أكبر، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابيًا على أسعار السيارات الصينية والروسية في السوق المصري.

يذكر أن السيارات الروسية في مصر تقتصر على شركة لادا، ولكن من بين شركات السيارات الصينية في السوق المصري أيضاً ما يلي: