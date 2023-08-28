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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| نصائح للتفاوض على سعر سيارة مستعملة.. السيارات ذاتية القيادة تحتاج إلى رخصة أم لا؟

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

اتجه الكثير من المصريين الي سوق السيارات المستعمل لما يتواجد به من سيارات مميزة وحديثة، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير مسبوق ، نتيجة مرور سوق السيارات العالمي بالعديد من المشكلات والأزمات منها، عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات الجديدة .

أعلن وكيل سيارات هوندا بالسعودية عن استدعاء عدد 41 سيارة من طراز هوندا بايلوت المنتجة في عام 2021 ، وتنتمي بايلوت إلي فئة السيارات الـ SUV الرياضية ، وسيتم استدعاء تلك السيارات خلال الشهر الجاري من عام 2023 .

يلجأ الكثير من المواطنين حاليا لسوق السيارات المستعمل ، وذلك لما يتواجد به من سيارات مميزة تناسب كافة احتياجات المواطنين ، وتساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم بسهولة ويسر ، وذلك بسبب انخفاض استهلاكها للوقود ، وتوافر قطع غيارها بسهولة .

المصريون يذهبون هذه الفترة إلى سوق السيارات المستعمل من أجل الحصول على سيارة مميزة، وبمواصفات جيدة مقارنة بسعر بيعها المناسب لجميع فئات المجتمع المصري ، ولكن هناك أمور عديدة يجب أن يتم وضعها في الاعتبار عند الذهاب لاختبار السيارة التي وقع عليها الاختيار للشراء .

تكنولوجيات السيارات الحديثة " ذاتية القيادة " يجب أن تكون قوية ولها قواعد لا تتحمل الأخطاء ، ونرى مثالا على ذلك الطائرات التي تحلق ليلا ونهارا في الجو لا يحدث بها أي خطأ تكنلوجي ، وإذا تعرض لأي حادث يكون نتيجة تدخل العنصر البشري أثناء عمل التكنولوجيا .

كشفت شركة بي واي دي الصينية عن طرازاه الجديد بي واي دي Seal DM-i ، وجاء الإعلان عن السيارة الجديدة ضمن فاعليات معرض تشنجدو للسيارات، واطلق علي سيارة Seal DM-i سباقا اسم  Chaser 07 وبعد ذلك تم تغير للاسم الحالي ، وتنتمي BYD Seal DM-i الي فئة السيارات السيدان واسعة المساحة .

كشفت شركة مرسيدس المتخصصة في صناعة السيارات الألمانية عن سياراتها الجديدة  مرسيدس EQA موديل 2024 الكهربائية ، وتظهر مرسيدس EQA بشكل جذاب وعصري أنيق ، بالإضافة الي احتوائها علي ملامح أكثر جاذبية .

شيفروليه أوبترا هوندا بايلوت سعر سيارة مستعملة السيارات ذاتية القيادة ذاتية القيادة تكنولوجيات السيارات الحديثة السيارات الحديثة BYD Seal DM-i مرسيدس EQA موديل 2024

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