أخبار السيارات|ارخص سيارة عائلية في مصر..واقل سعر لسيارات كيا.. 5 سيارات تبدأ من 450 الف..سعر مرسيدس مايباخ موديل 2023

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر السيارة كيا اكسيد هي ارخص سيارة تقدمها العلامة التجارية الكورية الجنوبية في السوق المصري، على الرغم من تخطيها حاجز المليون جنيه، مقارنة بالإصدارات الاخرى مثل السيارة الرياضية سبورتاج والنسخة سورينتو والتي تنتمي لعائلة الـ SUV ايضا.

ارتفعت من جديد أسعار أرخص سيارة عائلية في السوق المصري، وهي النسخة جلوري 330S موديل 2022، والتي شهدت زيادة لبعض الفئات المقدمة محليًا قدرها 10 آلاف جنيه، لتبدأ أسعار الفئة الأولى من 560 ألف جنيه بدلاً من 550 ألف جنيه.

هناك الكثير من السيارات المطروحة بالسوق المصري، حيث يبحث البعض عن سيارة بملامح السيدان أو الهاتشباك، بينما يفضل البعض الاخر فئة الـ SUV نسبة إلى ارتفاعها عن الارض ومساحتها الرحبة، ولكن يبقى عامل السعر نقطة فاصلة، حيث تزداد رغبة البحث عن سيارة زيرو تلبي احتياجات التنقل وبسعر مناسب.

يبحث العديد عن إمكانية شراء سيارة مستعملة وبسعر مناسب، وسط تنوع الاصدارات المطروحة داخل السوق المصري، والتي تختلف بحسب بلد المنشأ أو التصميم الخارجي والتجهيزات الداخلية، بالاضافة إلى عنصر السعر والذي يفرض نفسه بقوة ضمن اركان المعادلة الشرائية.

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الالمانية وصاحبة شعار النجمة الثلاثية "مرسيدس"، عدد كبير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، والرياضية من فئة الـ SUV، إلى جانب فئة السيارات الفاخرة ومنها النسخة مايباخ.

تقدم السيارة ستروين C5 AIRCROOS موديل 2023 في مصر بسعر رسمي يتراوح بين مليون و340 ألف جنيه إلي مليون و615 ألف جنيه، بينما يبلغ سعرها السوقي نحو مليون و630 ألف جنيه ليصل إلى مليون و860 ألف جنيه.

استطاعت شركة فيراري عملاقة تصنيع السيارات الايطالية، أن تخطف الأنظار بشعار الحصان الواثب الخاص بها، فبمجرد رؤيته عليك أن تعلم أنك أمام احد اقوى المحركات والقدرات الفنية حول العام، وخاصة إذا تعلق الامر بالنسخة SF90 Stradale.

تواصل شركة رينو تألقها في مجال تصنيع السيارات، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة E-Tech موديل 2024، والتي تأتي بتصميم عصري مع تكنولوجيا كهربائية، إلى جانب باقة من التقنيات المستخدمة تتضمن وسائل التحكم والرفاهية.

تتنوع إصدارات شركة تويوتا اليابانية في السوق المصري، بين السيدان والهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى اختلاف القدرات الفنية والتقنية الخاصة بكل طراز، مع نقطة مهمة وهي عامل السعر، وتتصدر قائمة السيارات الارخص سعرًا بين طرازات تويوتا هي النسخة الشهيرة بيلتا 2023.