سعر جديد لأرخص سيارة عائلية "زيرو" في مصر .. اعرف بكام

ارتفعت من جديد أسعار أرخص سيارة عائلية في السوق المصري، وهي النسخة جلوري 330S موديل 2022، والتي شهدت زيادة لبعض الفئات المقدمة محليًا قدرها 10 آلاف جنيه، لتبدأ أسعار الفئة الأولى من 560 ألف جنيه بدلاً من 550 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة جلوري 330S العائلية بعد زيادة اغسطس وابرز مواصفاتها الفنية.

جلوري 330S العائلية

تعمل الفئة الأولى من السيارة جلوري 330S بمحرك 1250 سي سي مكون من 4 أسطوانات، يستطيع ضخ قوة قدرها 95 حصانا، مع ناقل سرعات مانيوال من 5 نقلات بتقنية الجر الامامي، وهو النوع المستخدم لجميع الفئات والتي تتضمن محرك اعلى تجهيزًا سعة 1500 سي سي، وبقوة 115 حصانا.

جلوري 330S العائلية

وتقدم السيارة جلوري 330S ببعض التجهيزات ومنها، قفل مركزي للابواب، زجاج كهربائي، مكيف هواء يدوي، نظام صوتي ترفيهي مع مكبرات صوتية، وزجاج معتم، بالإضافة إلى مقصورة داخلية تتسع لـ 7 أفراد، أما عن الابعاد الخارجية فبلغت 4365 مم للطول، و1720 مم للعرض، و 1705 مم للارتفاع الكلي.

جلوري 330S العائلية

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة العائلية جلوري 330S موديل 2022 في مصر

الفئة الأولى بقيمة قدرها 560 ألف جنيه بدلاً من 550 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 590 ألف جنيه بدلاً من 580 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 610 ألف جنيه بدلاً من 600 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 625 الف جنيه حيث لم تشهد زيادة جديدة.

الفئة الخامسة بقيمة قدرها 645 حيث ظلت بنفس السعر السابق.