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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رئيس الأوبرا يفتتح المعرض السنوي للمواهب التشكيلية

صدى البلد

يفتتح الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية معرض أعمال الدارسين بفصول الرسم التابعة لمركز تنمية المواهب والمقام للعام الثامن على التوالي بالتعاون مع إدارة المتاحف والمعارض بالأوبرا وذلك فى السادسة  مساء السبت  2 سبتمبر بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية ويستمر حتى الثلاثاء 5 سبتمبر .

يضم المعرض اكثر من 80 عمل لـ 55 مشارك ويأتي تتويجا لموسم حافل من النشاط الإبداعي الذى يمارسه الدارسون لإنتاج اعمال تشكيلية بخامات متنوعة تعكس مهاراتهم فى تنفيذ التقنيات الفنية ومعالجة العديد من الموضوعات التي تتناول البورتريه ، الطبيعة الصامتة ، استنساخ لوحات بعض الفنانين المصريين والعالميين إضافة الى اعمال مستلهمة من جولات فنية ميدانية بالحدائق العامة ، المتاحف والأماكن الاثرية .

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يهدف المعرض الى اتاحة الفرصة للدارسين لإثبات موهبتهم والتعبير عن أحلامهم خاصة مع تنوع أعمارهم وانتمائهم لمراحل تعليمية مختلفة .

دار الأوبرا الأوبرا المصرية الأماكن الأثرية الدكتور خالد داغر دار الاوبرا المصرية

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