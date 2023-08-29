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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زيت ومكرونة وسكر.. تعرف على نصيب الفرد في السلع التموينية خلال شهر

صدى البلد

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية،  الأرز بالمنافذ التموينية التابعة للوزارة بسعر يتراوح من 20 و 22 جنيها للكيلو، ويستطيع الفرد الحصوله على بفارق نقاط الخبز.

 

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الـ 50 جنيها المقررة لدعم الفرد تتيح شراء زجاجة زيت بسعر 30 جنيها، و كيلو سكر بسعر 12.6 جنيه، ومكرونة زنة 400 بسعر 6.5 جنيه .

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ويذكر أن الدعم المقرر في البطاقات يبلغ 50 جنيها للفرد الواحد للبطاقة 4 أفراد، و25 جنيها بما يزيد عن ذلك.

وأشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الي أنه يتم طرح الأرز بالمنافذ التموينية التابعة للوزارة بسعر يتراوح من 20 و 22 جنيها للكيلو.

ومن جهته، قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين معاون الوزير، إن الفرد المقيد على البطاقة التموينية يستطيع الحصول على سلعة الأرز ضمن منظومة فارق نقاط الخبز .

احتياطي الأرز يكفي 3.3 شهر

وأشار إلي أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي مدة 3.3 شهر، كما أن موسم الحصاد الجديد سيبدأ شهر سبتمبر القادم؛ مما يعزز من حجم المخزون الاستراتيجي.

 

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