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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صعود مفاجئ.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع مساء تعاملات اليوم الثلاثاء

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

عاودت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 29-8-2023، الارتفاع مجددا، حديث صعد سعر جرام الذهب بمتوسط 30 جنيها للجرام الواحد.

 

 وتشهد أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية، تحركات محدودة ما بين 2200 و2300 جنيها للجرام  عيار 21.

وسجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-8-2023 عيار 21 الآن 2230 جنيها مقارنة بـ 2200 جنيها في بداية التعاملات

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هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

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سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب تحركات طفيفة مع بداية تداولات الأسبوع وذلك بعد تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لمواجهة التضخم، بينما تنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات قد تؤثر على مسار أسعار الفائدة.

تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1914 دولار للأونصة أقل بمقدار 2 دولار عن سعر الافتتاح، يأتي هذا بعد أن نجح الذهب في الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% لتستقر التداولات فوق المستوى 1900 دولار للأونصة.

خطاب رئيس الفيدرالي في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة الماضية حمل إشارات أن الفيدرالي قد ترك الباب مفتوحاً أمام زيادة جديدة في أسعار الفائدة للعمل على تهدئة التضخم الذي لا يزال عند مستويات مرتفعة للغاية مقارنة مع مستهدف التضخم لدى البنك الفيدرالي عند 2%.


 

 

 

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29-8-2023 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الان 2230  جنيها ، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

 

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا 2549 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا 2230 جنيها للشراء و2210 جنيها للبيع

 

أسعار الذهب اليوم 

 

وتشير التوقعات إلى إمكانية عودة أسعار الذهب في السوق العالمي إلى التراجع بسبب تمسك البنك الفيدرالي بالتشديد النقدي لمواجهة التضخم، وهو ما قد يؤثر على سعر الذهب المحلي أيضاً بالتبعية، ولكن يظل المؤثر الأكبر على سوق الذهب المحلي هو سعر صرف الدولار في السوق الموازية ومدة العرض والطلب على الذهب.

وساهمت مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية قد ساهمت في تحقيق استقرار في أسعار الذهب بشكل عام بسبب تحقيق توازن بين العرض والطلب، وأن الحكومة تفكر في مد فترة العمل بهذه المبادرة المنتظر لها الانتهاء في مطلع شهر نوفمبر القادم.

أيضاً صرح رئيس البورصة السلعية أنه سيتم طرح الذهب في البورصة السلعية في سبتمبر المقبل، وسيتم طرح السبائك والعملات الذهبية دون المشغولات كما سيتم طرح مضبوطات الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة في محاول لتقنين حركة التجارة الداخلية للذهب.

وترى جولد بيليون أن طرح الذهب في البورصة السلعية سيفتح فرص تجارية جديدة أمام العاملين في سوق الذهب وسيعمل على وضع آلية تسعير تعتمد على العرض والطلب من خلال تجميع بيانات المتعاملين من التجار والوسطاء لمعرفة الكميات المعروضة والمطلوبة على حد تصريحا أعضاء الشعبة العامة للذهب.


 

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم 1911 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 17.840 جنيها

 

 

 

 

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