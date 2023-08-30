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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد مذهلة لتناول القرنبيط.. تعرف عليها

صدى البلد

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك  فوائد القرنبيط.

 

القرنبيط هو نوع من الخضروات الصليبة وهو غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم. وفيما يلي بعض فوائد القرنبيط:

1. غني بالألياف: يحتوي القرنبيط على كمية كبيرة من الألياف التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك.

2. مصدر جيد للفيتامينات والمعادن: يحتوي القرنبيط على فيتامين C وفيتامين K وفولات والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد، التى تعزز صحة الجسم بشكل عام.

3. مضاد للأكسدة: يحتوى على مجموعة من المركبات المضادة للأكسدة، مثل فيتامین C وفیتامین E، التى تحارب التأثيرات الضارة للجذور الحرة في جسمك.

4. دعم صحة القلب: يحتوى على مركبات تساعد في خفض مستويات الكولسترول الضار في الدم وتحسين صحة القلب.

5. دعم صحة العظام: يحتوى على كمية جيدة من فيتامين K والكالسيوم، التى تعزز صحة العظام وتقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام.

بالنسبة لطرق تناوله، يمكن تناول القرنبيط بعد طهيه أو نصف طهيه، حسب التفضيل،يمكن إضافته إلى السلطات أو استخدامه في تحضير أطباق مثل المكرونة أو شوربة الخضروات، يمكن أيضًا تجفيفه وطحنه لإعداد دقيق قرنبيط للاستخدام في وصفات خالية من الغلوتين

الكولسترول الضار هشاشة العظام تحسين عملية الهضم تحسين صحة القلب صحة العظام شاكل الجهاز الهضمي

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