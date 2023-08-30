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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركة ألبان شهيرة تقرر رفع أسعارها خلال أيام.. اعرف التفاصيل

ألبان
ألبان

قررت شركة جهينة للصناعات الغذائية، رفع أسعار منتجاتها من الألبان في الأسواق بداية من 1 سبتمبر المقبل

ووفقا لمستند الاسعار الجديد والذى حصل " صدى البلد" على نسخة منه ان الشركة قررت رفع سعر كرتونة حليب بخيره حجم نصف كيلو لتسجل 375 جنيهًا، بينما سجلت سعر العبوة للتاجر 15،63 جنيه، في حين تصل إلى المستهلك 16،5 جنيه للعبوة.

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ورفعت الشركة سعر حليب جهينة كامل الدسم 1 كم إلى 426 جنيهًا، لتسجل سعر العبوة بالنسبة للتاجر مستوى 35 جنيهًا، بينما تسجل سعر العبوة للمستهلك نحو 38 جنيهًا.

وسجل سعر لبن رايب طبيعي 1 كيلو سعر 432 جنيهًا للكرتونة، وسجلت العبوة سعر 36 جنيهًا للتاجر، ووصلت إلى 38 جنيهًا للمستهلك.

ورفعت الشركة سعر كرتونة حليب جهينة من حجم كيلو ونصف إلى 410،75 جنيه للكرتونه، لتسجل العبوة للتاجر سعر 51،34 جنيه، بينما تسجل سعر العبوة للمستهلك 55 جنيهًا.

وأكد حازم المنوفي رئيس شعبة العامة للمواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية ان ارتفاع اسعار السلع مؤقت ولا داعي لشراء إلا متطلبات الاستهلاك اليومي.

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