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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقيقة انخفاض أسعار السيارات بنسبة 60% بعد الانضمام للبريكس.. الشعبة توضح

السيارات
السيارات

 أكد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، أن الشعبة لم تصرح بـانخفاض أسعار السيارات بنسبة 60%، ولا 10%.

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وقال عضو الشعبة العامة للسيارات، في تصريحات تلفزيونية، إن انضمام مصر لـ مجموعة البريكس سيكون طوق نجاة، في حالة الإنتاج والتصدير، ولكن البلاد الآن ما زالت تستورد السيارات من الخارج.

انخفاض أسعار السيارات بنسبة 60% في هذه الحالة

وأضاف أن انخفاض أسعار السيارات بنسبة 60%، سيكون في حالة الإنتاج المحلي، وفي حالة وجود تصدير، وهناك دورة تصديرية، واستيرادية.

ولفت إلى أن هذا الأمر يحتاج لوقت، وعلى الجميع عدم الاستعجال.

 

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