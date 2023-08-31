اعرف هتأخر ساعتك أمتي| انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد.. و3 تغييرات مرتقبة

في نهاية شهر إبريل الماضي، اعتمد مجلس الوزراء العمل بالتوقيت الصيفي، مما جعل المواطنون يقدمون ساعاتهم الخاصة لمدة 60 دقيقة، ويتسأل الجميع منذ ذلك الوقت عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي وتطبيق التوقيت الشتوي، لتأخير الساعة.

موعد بدء التوقيت الشتوي



ومن المقرر استمرار العمل بـ التوقيت الصيفي حتي يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، ليبدأ بعدها تطبيق العمل بالتوقيت الشتوي، ويتم تأخير الساعة به 60 دقيقة، ليكون إجمالي المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي 6 أشهر كاملة.

وسيعود التوقيت الشتوي بمجرد الانتهاء من التوقيت الصيفي فى 26 من أكتوبر المقبل، وذلك في الساعة 23:59، وعليه سيتم بتأخير الساعة 60 دقيقة، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، منتصف ليل 27 من أكتوبر 2023.

٣ تغييرات بسبب التوقيت الشتوي

وعند انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، ستتغير معه مواعيد غلق المحلات في فصل الشتاء، حيث كانت قد حددت وزارة التنمية المحلية أن يتم فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

وستتم زيادة ساعات العمل يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والعطلات الرسمية للدولة، ليتم إغلاقها في الساعة الحادية عشرة بدلاً من العاشرة مساءً.

مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي

أما عن مواعيد المطاعم والكافيهات والبازارات، بما فيها الموجودة في المولات التجارية يقوم بفتح أبوابها أمام جمهور المستهلكين من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الأجازات والعطلات الرسمية لتغلق في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، كما ستستمر خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24ساعة).

تغيير مواعيد العمل

سيتم تغيير مواعيد العمل في كثير من الوظائف لكونها مرتبطة بمواعيد المحال العامة السابقة والتي سيتم تغييرها وفقا لمواعيد التوقيت الشتوي.

تغيير مواقيت الصلاة



سيتم تغيير مواقيت الصلاة أيضا في التوقيت الشتوي، وذلك بتقليص ساعة عن التوقيت الصيفي، حيث سيكون النهار أقصر مقارنة بالصيف.

الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي

وتهدف الحكومة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي لتوفير مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية والغاز.