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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لمواجهة ارتفاع الأسعار.. تفاصيل زيادة دعم السلع التموينة بعد رفع الأرز من البطاقة

الأرز والسلع التموينية
الأرز والسلع التموينية

أثارت تصريحات وزير التموين بشأن الأرز حالة من الجدل، الذي حسمته بعد ذلك الوزارة ععبر متسحدقها الرسمي، الذي أكد أن الأرز متاح في المنافذ التموينية عبر بطاقات التموين ولا صحة على الإطلاق للأنباء التي تشير إلى رفعه من على البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة، وذلك لارتفاع سعره.

وأشار إلى أن صاحب البطاقة التموينية يستطيع صرف الأرز بسعر 22 جنيها من المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة التي تشهد حاليا استمرار ضخ ‏هذه السلعة.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، قد صرح بأنه لا يوجد أرز على التموين، لأن مخصصات الفرد النقدية على بطاقات التموين تقدر بـ 50 جنيها، وقيمته الشراء لا تتخطى شراء الزيت والسكر، ومن الصعب أن يقوم الشخص بشراء الزيت والسكر والأرز من خلال الـ 50 جنيها فقط، الأمر الذي اعتباره البعض أنه قرار بإزالة الأرز من بطاقات التموين.

السلع التموينية

يأتي ذلك في الوقت الذي تمر فيه السلع الأساسية بارتفاع في الأسعار في ضوء الموجة التضخمية الراهنة، حيث تشهد أسعار السلع ارتفاعًا غير مسبوق، نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

لكن رغم الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع، إلا أن هناك مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يمتد متوسطه لأغلب من 3 أشهر، ومن بينها الأرز، حيث يصل المخزن الاستراتيجي منه ليكفي نحو 3.3 شهر، وذلك بحسب تصريحات المتحدث باسم وزارة التموين.

دعم السلع التموينية

وفي هذا الإطار، وبعد الجدل المثار حول الأرز وحقيقة رفعه من على البطاقات التموينية، نستعرض تفصيلا المخصصات التي وضعتها الموازنة العامة الجديدة التي بدأ تطبيقها في أول يوليو الماضي  والدعم المخصص من الحكومة للمواطنين على السلع التموينية.

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يشار إلى أن السلع التموينية تعد الأكثر دعمًا بين مخصصات برامج الدعم بالموازنة الجديدة 2023/2024، والتي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا للدعم.

مخصصات السلع التموينية

ومع التصريحات المثيرة للجدل حول الأرز، تجدر الإشارة إلى أن مخصصات دعم السلع التميونية في الموازنة العام للدولة للسنة المالية 2024/23 نحو 37 مليار جنيه، حيث سجلت نحو 127 مليارا و700 مليون جنيه، مقابل نحو 90 مليار جنيه للسنة المالية العام السابق 23/22.

وزادت مخصصات دعم رغيف الخبز في الموازنة الجديدة، وذلك لنحو 70 مليون فرد، بتكلفة بلغت نحو 83 مليارا و619 مليون جنيه، ودغم دقيق المستودعات بنحو 5 مليارات و375 مليون جنيه.

ويكون دعم رغيف الخبز، وفقًا للنظام التالي: دعم نقاط الخبز = 10 قروش / رغيف × 25.440 مليار رغيف، بنحو 2 مليار و544 مليون جنيه.

المستفيدون من الدعم

ويستفيد من دعم السلع التموينية نحو 62.2 مليون مواطن، بما يعادل نحو 50 جنيها شهريا للمواطن لـ 4 أفراد على البطاقة، وما يزيد عن ذلك يحصل على 25 جنيها، بنحو 36 مليارا و162 مليون جنيه.

وأوصت تقارير برلمانية الحكومة بتوسيع وزيادة عدد المستفيدين من السلع التموينية، وذلك في إطار برامج الحماية الاجتماعية، في ظل آثار الأزمة الاقتصادية الراهنة.

سعر الأرز

وبعد قرار وزير التموين، نستعرض سعر الأرز، حيث يصل إلى نحو 12.5 جنيها في التموين، لكن لم يعد متوفرًا، وأصحب الأرز في المجمعات الاستهلاكية وسعره حاليا 22 جنيها.وتطرح الحكومة الأرز بوفرة في المجمعات الاستهلاكية.

أما بالنسبة لسعر الأرز المحلي، فهو يختلف بحيث النوع والتعبئة، حيث يسجل 28 جنيها للكيلو الواحد بالنسبة للأرز المعبأ. ويبلغ سعر طن الأرز الأبيض ما بين 18 ألف جنيها إلى 20 ألف جنيها، مسجلا انخفاضًا ملحوظًا بعد أن كان سعره يتراواح ما بين 26 ألف جنيها إلى 28 ألف جنيها.

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