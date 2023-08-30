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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نتيجة مسابقة مجلتي منبر الإسلام والفردوس للعام الهجري 1444هـ

نتيجة مسابقة مجلة
نتيجة مسابقة مجلة منبر الإسلام

نشرت وزارة الأوقاف، أسماء الفائزين في مسابقة مجلتي منبر الإسلام والفردوس للعام الهجري 1444هـ ، مؤكدة تكريمهم وتسليم الجوائز في وقت لاحق.

نتيجة مسابقة مجلتي منبر الإسلام والفردوس للعام الهجري 1444هـ

 وذلك على النحو التالي:

أولًا: الفائزون في مسابقة مجلة منبر الإسلام : 
الفائز الأول : هدى حسين أحمد محمد – أسيوط – 2000 جنيه .
الفائز الثاني : محيي خليفة السيد عارف – محافظة الجيزة – 1500 جنيه .
الفائز الثالث : محمد عيد عبد الغني – محافظة القليوبية – 1000 جنيه .
الفائز الرابع : بكر أحمد مخلوف خطاب – محافظة البحيرة – 500 جنيه ومكتبة قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .


الفائز الخامس : عبد المنعم عبد القادر حسن – محافظة المنوفية – 500 جنيه ومكتبة قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.


الفائز السادس : أسماء أحمد محمد إبراهيم – محافظة القليوبية – إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .


الفائز السابع : سامح محمد عبد الستار – محافظة الغربية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .


الفائز الثامن : محمد أحمد محمد إبراهيم – محافظة القليوبية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
الفائز التاسع : أحمد عبد العظيم أبو العز – محافظة المنوفية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
الفائز العاشر : إيمان عبد الفتاح عبد السميع – محافظة المنوفية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
الفائز الحادي عشر: سعيد محمد على زايد – محافظة البحيرة - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
الفائز الثاني عشر : بسمة محمد ربيع – الدقهلية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
الفائز الثالث عشر : أم كلثوم عبد الرحمن حسين  – محافظة بني سويف - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
الفائز الرابع عشر : محمد السيد محمد حسن – محافظة الأقصر- إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
الفائز الخامس عشر : مروة رأفت عبد العظيم أبو العز – محافظة المنوفية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
الفائز السادس عشر : أحلام محمد أحمد محمد  – محافظة الشرقية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
الفائز السابع عشر : محمد مصطفى محمد محمد  – محافظة قنا - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
الفائز الثامن عشر : منصور أحمد زيدان الشاذلي – محافظة الغربية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
الفائز التاسع عشر : محمود حسين مصطفى حسين – محافظة القليوبية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
الفائز العشرون : محمود محمد كامل خطاب – محافظة الإسكندرية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
ثانيًا : الفائزون في مسابقة مجلة الفردوس :  
الفائز الأول : مروان فتحى صلاح فتحي    – محافظة الشرقية   – 1500 جنيه. 
الفائز الثاني :  إسراء السيد هريدي عبد الحافظ  – محافظة سوهاج  – 1000 جنيه .
الفائز الثالث : أحمد سامح محمد   – محافظة  الغربية – 500 جنيه .
الفائز الرابع :  ريماس عبد المنعم عبد القادر  – محافظة المنوفية  – اشتراك لمدة عام بالمجلة 
الفائز الخامس :  محمد علاء محمد بشاري – محافظة الأقصر - اشتراك لمدة عام بالمجلة .
الفائز السادس :  ملك أحمد إبراهيم رزق  – محافظة  الغربية  - اشتراك لمدة عام بالمجلة .
الفائز السابع :  شهد محمد عبد الرحمن جودة – محافظة الجيزة   - اشتراك لمدة عام بالمجلة .
الفائز الثامن :  عمر سامح محمد  – محافظة  الغربية - اشتراك لمدة عام بالمجلة .
الفائز التاسع : جودي عبد الناصر أحمد الصغير  – محافظة الأقصر  - اشتراك لمدة عام بالمجلة .
الفائز العاشر : لوجينا أسامة إبراهيم شعبان – محافظة الغربية - اشتراك لمدة عام بالمجلة .

منبر الإسلام وزارة الأوقاف الفردوس عام الهجري 1444هـ المجلس الاعلى للشئون الاسلامية مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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