نشرت وزارة الأوقاف، أسماء الفائزين في مسابقة مجلتي منبر الإسلام والفردوس للعام الهجري 1444هـ ، مؤكدة تكريمهم وتسليم الجوائز في وقت لاحق.
نتيجة مسابقة مجلتي منبر الإسلام والفردوس للعام الهجري 1444هـ
وذلك على النحو التالي:
أولًا: الفائزون في مسابقة مجلة منبر الإسلام :
الفائز الأول : هدى حسين أحمد محمد – أسيوط – 2000 جنيه .
الفائز الثاني : محيي خليفة السيد عارف – محافظة الجيزة – 1500 جنيه .
الفائز الثالث : محمد عيد عبد الغني – محافظة القليوبية – 1000 جنيه .
الفائز الرابع : بكر أحمد مخلوف خطاب – محافظة البحيرة – 500 جنيه ومكتبة قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
الفائز الخامس : عبد المنعم عبد القادر حسن – محافظة المنوفية – 500 جنيه ومكتبة قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
الفائز السادس : أسماء أحمد محمد إبراهيم – محافظة القليوبية – إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
الفائز السابع : سامح محمد عبد الستار – محافظة الغربية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
الفائز الثامن : محمد أحمد محمد إبراهيم – محافظة القليوبية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
الفائز التاسع : أحمد عبد العظيم أبو العز – محافظة المنوفية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
الفائز العاشر : إيمان عبد الفتاح عبد السميع – محافظة المنوفية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
الفائز الحادي عشر: سعيد محمد على زايد – محافظة البحيرة - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
الفائز الثاني عشر : بسمة محمد ربيع – الدقهلية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
الفائز الثالث عشر : أم كلثوم عبد الرحمن حسين – محافظة بني سويف - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
الفائز الرابع عشر : محمد السيد محمد حسن – محافظة الأقصر- إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
الفائز الخامس عشر : مروة رأفت عبد العظيم أبو العز – محافظة المنوفية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
الفائز السادس عشر : أحلام محمد أحمد محمد – محافظة الشرقية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
الفائز السابع عشر : محمد مصطفى محمد محمد – محافظة قنا - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
الفائز الثامن عشر : منصور أحمد زيدان الشاذلي – محافظة الغربية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
الفائز التاسع عشر : محمود حسين مصطفى حسين – محافظة القليوبية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
الفائز العشرون : محمود محمد كامل خطاب – محافظة الإسكندرية - إشتراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
ثانيًا : الفائزون في مسابقة مجلة الفردوس :
الفائز الأول : مروان فتحى صلاح فتحي – محافظة الشرقية – 1500 جنيه.
الفائز الثاني : إسراء السيد هريدي عبد الحافظ – محافظة سوهاج – 1000 جنيه .
الفائز الثالث : أحمد سامح محمد – محافظة الغربية – 500 جنيه .
الفائز الرابع : ريماس عبد المنعم عبد القادر – محافظة المنوفية – اشتراك لمدة عام بالمجلة
الفائز الخامس : محمد علاء محمد بشاري – محافظة الأقصر - اشتراك لمدة عام بالمجلة .
الفائز السادس : ملك أحمد إبراهيم رزق – محافظة الغربية - اشتراك لمدة عام بالمجلة .
الفائز السابع : شهد محمد عبد الرحمن جودة – محافظة الجيزة - اشتراك لمدة عام بالمجلة .
الفائز الثامن : عمر سامح محمد – محافظة الغربية - اشتراك لمدة عام بالمجلة .
الفائز التاسع : جودي عبد الناصر أحمد الصغير – محافظة الأقصر - اشتراك لمدة عام بالمجلة .
الفائز العاشر : لوجينا أسامة إبراهيم شعبان – محافظة الغربية - اشتراك لمدة عام بالمجلة .