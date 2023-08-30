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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستجدات في أعمال الرصف والتطوير بطنطا .. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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انعقاد الاجتماع الشهري لمجلس جامعة طنطا بحضور محافظ الغربية


جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساء اليوم يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والأستاذ حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا والأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في مركز طنطا.

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بدأت الجولة بتفقد المحافظ أعمال رصف محور طريق المعامل بطنطا، والذي يتم إنشاؤه من خلال تغطية ترعة المعامل ورصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار، كما تابع بدء أعمال إنشاء كوبري السيارات أعلى مصرف المعامل، والذي سيسهل حركة المرور بطريق طنطا السنطة القديم من خلال ربط مدخل طنطا من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

رئيس جامعة طنطا يترأس اجتماعا للهيئة الاستشارية العليا


واختتم  المحافظ  جولته بتفقد أرض المجزر القديم بمنطقة العجيزي تمهيدا للاستفادة منها.
 

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