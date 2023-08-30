تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. آداب حلوان تكشف تفاصيل قبول طلاب الانتظام والانتساب بالكلية

تنسيق المرحلة الثالثة 2023:

آداب حلوان تكشف تفاصيل القبول بأقسام الكلية

جامعة حلوان تعلن الاقسام التي تقبل طلاب الانتساب

جامعة حلوان تعلن انظمة الدراسة بالكلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣

ويتم التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ ، للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

وأوضحت عميد كلية الآداب لصدى البلد ان الكلية تضم 18 قسما تتنوع بها شروط قبول الطلاب وفقا للعديد من القواعد والشروط المطلوبة وفقا لقواعد المجلس الاعلي للجامعات.

تشمل الكلية اقسام " اللغة العربية ،اللغة الإنجليزية ، اللغة الفرنسية ،اللغة الألمانية ،اللغة الإيطالية ،اللغة الإسبانية ، اللغة الصينية ، اللغات الشرقية ، اللغة العبرية ، علم النفس ، التاريخ ، الفلسفة ، الاجتماع ، المكتبات و المعلومات ، الاثار ، المسرح ، الاعلام .

وتابعت الدكتور مها حسني ان الكلية تقبل الطلاب بالشعبتين “ الادبي ، العلمي ” و يتم قبول حوالي ٤ آلاف طالب بالكلية بنظامي “ الانتظام ، الانتساب".

وكشفت الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب إلى أن التقدم لاقسامها يتم من خلال التنسيق الالكتروني للقبول بالجامعات و المعاهد لطلاب الثانوية العامة ثم التقدم للتنسيق الداخلي لاقسام الكلية

و تابعت الدكتور مها حسني عميد كلية الاداب بجامعة حلوان ان شروط الالتحاق باقسام كلية الاداب تشمل الاتي :



قسم اللغة العربية:



يتطلب قسم اللغة العربية حصول الطالب على درجة (56 درجة = 70٪) على الأقل من الدرجة النهائية في مادة (اللغة العربية) في الثانوية العامة، وفي حالة زيادة العدد يتم المفاضلة بالمجموع الاعتباري.



قسم اللغة الإنجليزية:



الحصول على (47 درجة) في اللغة الإنجليزية الأفضلية للطلاب الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري .



قسم اللغة الفرنسية:



الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس فرنسية أو مدارس إعدادية فرنسية دون التقيد بشروط



الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من المدارس الرسمية لغات أو مدارس اللغات (لغة إنجليزية) اجتياز الحصول على 80٪ من درجة اللغة الفرنسية بامتحان الثانوية العامة وامتحان القبول الشفوي والتحريري بالقسم.



قسم اللغة الألمانية:

الحصول على درجة ( 30 درجة ) في مادة اللغة الألمانية والمفاضلة في حالة التساوي بأعلى مجموع اعتباري.



قسم اللغة الإيطالية:

أن يكون الطالب دارسا للإيطالية أو الفرنسية في المرحلة الثانوية وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وتكون المفاضلة بين المتقدمين بأعلى مجموع اعتباری .



قسم اللغة الإسبانية :

أن يكون مجموع اللغات ( الأولى والثانية واللغة العربية ) 85% وتكون الأولوية للطلاب للأسبانية في المرحلة الثانوية و حصل علي 37 من درجة المادة ، وعند التساوى الاحتكام للمجموع الكلي للثانوية العامة.



قسم اللغة الصينية:

المجموع الأعلى والمفاضلة بين الطلاب أعلى مجموع اعتباري وعلى مجموع كلي، واجتياز المقابلة الشخصية



قسم اللغات الشرقية وكذلك قسم اللغة العبرية وقسم الاجتماع وقسم الفلسفة :

يتم المفاضلة بين الطلاب بالمجموع الكلي في الثانوية العامة



قسم علم النفس :

المفاضلة بين الطلاب بالمجموع الكلي في الثانوية العامة .



قسم الآثار والحضارة:

المفاضلة بين المتقدمين بالمجموع الاعتباري للثانوية العامة.



قسم علوم المسرح:

اجتياز المقابلة الشخصية الأفضلية للأعلى مجموعًا.

قسم الإعلام :

يقبل الطلاب الحاصلين على أعلى مجموع اعتبارى.



قسم التاريخ :

بدون شروط



قسم المكتبات والمعلومات:

حصول الطالب علي 60% في اللغة الإنجليزية إلي جانب اجتياز المقابلة الشخصية.



قسم الجغرافيا:

بدون شروط