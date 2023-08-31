زراعة القاهرة توضح شروط تحويل المصريين.. تفاصيل

أعلن الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن شروط تحويل المصريين الفرق أعلى الذين يدرسون بالخارج .
و أوضح الدكتور سامح عبد الفتاح ، أن شروط تحويل المصريين تتمثل فى :
- أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها و مستوفى المراد المؤهلة للقبول بالكلية
- أن يكون مقيدا فى احدى كليات الزراعة عام تقديمه للتحويل
- إذا تقرر قبوله بالمستوى الأول يشترط استيفاء الحد الادنى للقبول بالكلية سنة حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها
- أن يكون قد أمضى سنة دراسية بالخارج ونقل فرقة على
- أن يرفق بطلب التحويل المحتوى العلمى للمقررات التي درسها فى الكلية المحول منها
- أن يكون الشهادات والوثائق الصادرة من خارج الجمهورية كلها أصول و موثقة من الجهات الرسمية فى الخارج ووزارة الخارجية المصرية