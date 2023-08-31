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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زراعة القاهرة توضح شروط تحويل المصريين.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة ،  عن شروط تحويل المصريين الفرق أعلى الذين يدرسون بالخارج .

و أوضح الدكتور سامح عبد الفتاح ، أن شروط تحويل المصريين تتمثل فى :

- أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها و مستوفى المراد المؤهلة  للقبول بالكلية 
- أن يكون مقيدا فى احدى كليات الزراعة عام تقديمه للتحويل 
- إذا تقرر قبوله بالمستوى الأول يشترط استيفاء الحد الادنى للقبول بالكلية سنة حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها 
- أن يكون قد أمضى سنة دراسية بالخارج ونقل فرقة على 
- أن يرفق بطلب التحويل المحتوى العلمى للمقررات التي درسها فى الكلية المحول منها 
- أن يكون الشهادات والوثائق الصادرة من خارج الجمهورية كلها أصول و موثقة من الجهات الرسمية فى الخارج ووزارة الخارجية المصرية

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