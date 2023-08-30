قومي المرأة بأسوان: 8500 زيارة منزلية ضمن حملة طرق الأبواب"بلدى أمانة" للتوعية المجتمعية

يستكمل المجلس القومى للمرأة بأسوان تنفيذ 8 آلاف و500 زيارة منزلية استهدفت توعية 49 ألفا و 352 من السيدات والرجال والأطفال بمختلف القرى والنجوع وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة إن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة لزيادة الأنشطة والفعاليات من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

طرق الأبواب

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى أن حملة "بلدى أمانة" تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة حياة المواطنين ، بالإضافة إلى التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع.

وأشارت إلى أن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.



حياة كريمة

وأشار رئيس مدينة أسوان إلى أن الحملات أسفرت عن رفع 1175 حالة إشغال وتحرير 39 محضر مخالفة متنوعة طريق ، بجانب رفع 7 عربات كارو، وأيضاً رفع البلدورات الأسمنتيه والحواجز أمام المحلات وبحرم الطريق العام ، كما تم التحفظ علي كميات من الخضروات والفاكهة وإيداعها بدار رعاية البنين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأوضح سيد مدنى أن الحملات شملت أيضاً إزالة عدد من الأكشاك غير القانونية والعشوائية ببعض المناطق وعلى سور السكك الحديدية ، بالإضافة إلى استمرار أعمال الكنس ورفع تراكمات القمامة والأتربة بمنطقة النفق بنطاق حى شرق .

وأضاف مدنى أن الحملات كانت بإشراف نواب رئيس المدينة محمد ممدوح وعلاء ممدوح ومحمد حسين ، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ، وأيضاً قوات شرطة المرافق بقيادة الرائد أحمد مدنى ، فضلاً عن مشاركة رؤساء الأحياء والفنيين والعاملين المدعومين بالسيارات ومعدات الوحدة المحلية .