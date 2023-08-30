عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومي المرأة بأسوان: 8500 زيارة منزلية ضمن حملة طرق الأبواب"بلدى أمانة" للتوعية المجتمعية

طرق الأبواب بأسوان
طرق الأبواب بأسوان

يستكمل المجلس القومى للمرأة بأسوان تنفيذ 8 آلاف و500 زيارة منزلية استهدفت توعية 49 ألفا و 352 من السيدات والرجال والأطفال بمختلف القرى والنجوع وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة إن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة لزيادة الأنشطة والفعاليات من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

محافظ أسوان يتابع جهود وأنشطة الوحدات المحلية

تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبى "طور وغير" بإدارة دراو شمال أسوان

طرق الأبواب 

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى أن حملة "بلدى أمانة" تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة حياة المواطنين ، بالإضافة إلى التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع. 

وأشارت إلى أن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.
 

وزير التعليم العالي يكرم رئيس جامعة أسوان للحصول على جائزة الابتكار

محافظ أسوان يتفقد القافلة الغذائية للجمعية الشرعية الرئيسية لدعم الوافدين من السودان

حياة كريمة 

وأشار رئيس مدينة أسوان إلى أن الحملات أسفرت عن رفع 1175 حالة إشغال وتحرير 39 محضر مخالفة متنوعة طريق ، بجانب رفع 7 عربات كارو، وأيضاً رفع البلدورات الأسمنتيه والحواجز أمام المحلات وبحرم الطريق العام ، كما تم التحفظ علي كميات من الخضروات والفاكهة وإيداعها بدار رعاية البنين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. 

وأوضح سيد مدنى أن الحملات شملت أيضاً إزالة عدد من الأكشاك غير القانونية والعشوائية ببعض المناطق وعلى سور السكك الحديدية ، بالإضافة إلى استمرار أعمال الكنس ورفع تراكمات القمامة والأتربة بمنطقة النفق بنطاق حى شرق . 

وأضاف مدنى أن الحملات كانت بإشراف نواب رئيس المدينة محمد ممدوح وعلاء ممدوح ومحمد حسين ، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ، وأيضاً قوات شرطة المرافق بقيادة الرائد أحمد مدنى ، فضلاً عن مشاركة رؤساء الأحياء والفنيين والعاملين المدعومين بالسيارات ومعدات الوحدة المحلية .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

انخفاض أسعار الدواجن .. والحكومة تكشف الأسباب

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يتابع جهود وأنشطة الوحدات المحلية

ترشيحاتنا

يعادل طاقة 10 معديات.. كوبري النصر العائم الأول للربط بين ضفتي القناة

بعد رحيل القندوسي | قرار كولر يهدد تجديد عقد نجم الأهلي

عاجل | إعلامي: الأهلي يطيح بأمير توفيق من ملف التعاقدات

إصابة 4 جنود إسرائيليين في تفجير عبوة ناسفة بمدينة نابلس | شاهد

أول تعليق من كوريا الشمالية بعد إطلاق الصاروخ الباليستي

17 جنيها للكيلو.. بشرى سارة عن أسعار الأرز قريبا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة فنية مميزة.. الصور الكاملة لحفل أحمد جمال ومصطفى شوقى بمهرجان القلعة

بفستان لافت.. مي حلمي تخطف الأنظار بجمالها

بعد تصدره التريند.. ماذا يفعل زيت اللوز الحلو بجسمك؟

غياب إجباري لنجم الأهلي عن السوبر.. وكولر يحدد بقاءه مع الفريق

فيديو

أبويا ضرب أمي قدامي.. محطات وأوجاع في حياة أنغام |فيديو جراف

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ