أمير يعقوب: شمال سيناء كانت من أعلى نسب التصويت في انتخابات 2015

قال المستشار أمير يعقوب نائب رئيس مجلس الدولة، إنه لم يخبر أهله حين طلب الذهاب للإشراف على الانتخابات في شمال سيناء، وحرص على أن تتم كل مظاهر الانتخابات في شمال سيناء مثل بقية المحافظات تماما.



وأضاف أمير يعقوب، خلال استضافته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن القوات المسلحة تلقت القضاة المشرفين على الانتخابات في العريش في 2015، وأمنت انتقالهم للعريش ووفرت لهم كل وسائل المساعدة.

ولفت المستشار أمير يعقوب نائب رئيس مجلس الدولة، أن القضاة توجهوا صباحا إلى لجانهم في العريش، بوسائل نقل وفرتها القوات المسلحة، وبدأوا في تفقد اللجان، ومر اليوم الأول للتصويت دون مشكلات، وكانت شمال سيناء من أعلى نسب التصويت في الجمهورية كلها، وهذا يعتبر رسالة تحد من المواطنين للإرهاب.