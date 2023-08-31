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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل الصدفية تسبب أعراض الروماتويد؟.. طبيب يجيب

هل الصدفية تسبب أعراض
هل الصدفية تسبب أعراض الروماتويد؟

قال الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلى، إن الصدفية والتهاب المفاصل الروماتويدي (RA) هما حالتان مختلفتان ولهما طبيعة وأعراض مختلفة. 

الصدفية هي حالة جلدية مزمنة تتسبب في ظهور بقع جلدية متقشرة وملتهبة، بينما RA هو اضطراب التهابي يؤثر على المفاصل .

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هل الصدفية تسبب أعراض الروماتويد؟

وأوضح استشارى الكلى فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه على الرغم من ذلك، هناك صلة بين الصدفية وتطور التهاب المفاصل في بعض الحالات. يُعرف هذا النوع من التهاب المفاصل بالتهاب المفاصل الصدفي (Psoriatic Arthritis)، وهو اضطراب مشترك يرتبط بالصدفية، يعاني الأشخاص الذين يعانون من الصدفية من خطر أعلى لتطور التهاب المفاصل الصدفي.

التهاب المفاصل الصدفي يتسبب في أعراض تشبه أعراض RA مثل ألم المفاصل، وتورمها، وصلابتها. قد تتأثر أيضًا الأصابع والقدمين والعمود الفقري. ومع ذلك، فإن تشخيص وعلاج التهاب المفاصل الصدفي يختلف عن RA، ويتطلب تقييمًا طبيًا دقيقًا وخطة علاج مناسبة.

لذا، إذا كنت تعاني من أعراض مشابهة للروماتويد وتعاني أيضًا من الصدفية، فمن المهم مراجعة الطبيب لتقييم حالتك وتحديد التشخيص الصحيح والخطة العلاجية المناسبة.

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