البث والدرع واحتفالية.. رابطة الأندية تجهز 5 مفاجآت بالدوري

تجهز رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب العديد من المفاجآت قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز نهاية شهر سبتمبر القادم.

وتسعى رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب إلي إنهاء كافة العقبات التي تواجه انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز.

“صدى البلد” يستعرض 6 مفاجآت تكثف رابطة الأندية المحترفة برئاسة احمد دياب الجهود من أجل الانتهاء منها قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز.

نظام الدوري ورابطة الأندية المحترفة

استجابت رابطة الأندية المحترفة برئاسة احمد دياب الي مطالب الأندية بعدم تفعيل فكرة اقامة منافسات بطولة الدوري الجديد من دور واحد .

وقررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة احمد دياب الابقاء على نظام الدوري وعدم تغييره على أن يظل 18 ناديًا ومن دورين رغم وجود ضغوط كثيرة في البطولات.

احتفالية الدوري

حددت رابطة الأندية المحترفة برئاسة احمد دياب يوم 7 سبتمبر المقبل لاقامة احتفالية خاصة بالدوري بمشاركة لفيف من نجوم الرياضة والمسؤولين.

قرعة الدوري

تحسم رابطة الأندية المحترفة برئاسة احمد دياب الأسبوع القادم موعد اجراء مراسم قرعة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وحددت رابطة الأندية المحترفة برئاسة احمد دياب الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر موعدا لانطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز .

البث التلفزيوني

منحت رابطة الأندية المحترفة برئاسة احمد دياب وعودا بتحسين جودة النقل التليفزيوني لبطولة الدوري الممتاز فى الموسم الجديد.

جاء ذلك بعد الشكاوي المتكررة من سوء جودة النقل التليفزيوني لمباريات الدوري الممتاز الموسم الماضي.

درع جديد للدوري

نجحت رابطة الاندية المحترفة برئاسة احمد دياب في انهاء ملف درع الدوري الجديد .وتلقت رابطة الاندية المحترفة برئاسة احمد دياب اشعارا بوصول درع الدوري الجديد للقاهرة في شهر ديسمبر القادم.