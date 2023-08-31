عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البث والدرع واحتفالية.. رابطة الأندية تجهز 5 مفاجآت بالدوري

رابطة الاندية المحترفة
رابطة الاندية المحترفة

تجهز رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب العديد من المفاجآت قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز نهاية شهر سبتمبر القادم. 

وتسعى رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب إلي إنهاء كافة العقبات التي تواجه انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

“صدى البلد” يستعرض 6 مفاجآت تكثف رابطة الأندية المحترفة برئاسة احمد دياب الجهود من أجل الانتهاء منها قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز.  

الأزمة تتصاعد| الأهلي يدرس شكوى الجبلاية.. ورطة في المنتخب.. وحلول وسط لإنهاء الجدل

ارتباك قبل السوبر ليج| "كاف" يفاجئ النادي الأهلي بثلاثة قرارات مثيرة.. وصدمة للدوري المصري

نظام الدوري ورابطة الأندية المحترفة 

 

استجابت رابطة الأندية المحترفة برئاسة احمد دياب الي مطالب الأندية بعدم تفعيل فكرة اقامة منافسات بطولة الدوري الجديد من دور واحد .

وقررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة احمد دياب الابقاء على نظام الدوري وعدم تغييره على أن يظل 18 ناديًا ومن دورين رغم وجود ضغوط كثيرة في البطولات.

المسابقات في ورطة .. كاف يربك الدوري المصري بقرار مثير 

فرمان فيفا يحسم أزمة إعفاء لاعبي الأهلي من معسكر منتخب مصر

احتفالية الدوري

 

حددت رابطة الأندية المحترفة برئاسة احمد دياب يوم 7 سبتمبر المقبل لاقامة احتفالية خاصة بالدوري بمشاركة لفيف من نجوم الرياضة والمسؤولين.

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

قرعة الدوري 

 

تحسم رابطة الأندية المحترفة برئاسة احمد دياب الأسبوع القادم موعد اجراء مراسم قرعة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وحددت رابطة الأندية المحترفة برئاسة احمد دياب الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر موعدا لانطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز .

يحدث في نادي الزمالك| اختفاء عقد جديد.. ضياع 340 مليون جنيه.. وأزمة المستحقات تتجدد

يحدث في النادي الأهلي| غضب من حفل التتويج.. مهلة لضم "سوزا".. وتحفظ على "فضل"

البث التلفزيوني

 

منحت رابطة الأندية المحترفة برئاسة احمد دياب وعودا بتحسين جودة النقل التليفزيوني لبطولة الدوري الممتاز فى الموسم الجديد.

جاء ذلك بعد الشكاوي المتكررة من سوء جودة النقل التليفزيوني لمباريات الدوري الممتاز الموسم الماضي. 

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

الأزمة تتصاعد| الأهلي يدرس شكوى الجبلاية.. ورطة في المنتخب.. وحلول وسط لإنهاء الجدل

درع جديد للدوري 

 

نجحت رابطة الاندية المحترفة برئاسة احمد دياب في انهاء ملف درع الدوري الجديد .وتلقت رابطة الاندية المحترفة برئاسة احمد دياب اشعارا بوصول درع الدوري الجديد للقاهرة في شهر ديسمبر القادم.

رابطة الأندية الدوري أحمد دياب قرعة الدوري النقل التليفزيوني درع الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

ارتباك قبل السوبر ليج| "كاف" يفاجئ النادي الأهلي بثلاثة قرارات مثيرة.. وصدمة للدوري المصري

قليل البخت| شوبير يكشف تفاصيل أزمة توقيع مهاجم الأهلي السابق للوداد المغربي

الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء الآن|والجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

1000 دولار ومهلة 3 أشهر.. قرار حكومي عاجل لتوفيق أوضاع الأجانب

خطفته وموتته ودورت معانا.. أسرة صبي قليوب تروى تفاصيل الواقعة| شاهد

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من رابطة الأندية بشأن الموسم الجديد

يتحدى رابطة الأندية.. اتحاد الكرة يجدد الثقة في بيريرا ويمنحه جميع الصلاحيات

ترشيحاتنا

فائدة الاستغفار لجسم الإنسان.. رزق وخير وعجائب لا حصر لها

"حماية المنافسة": تحريك الدعوى الجنائية ضد 14 شركة بقطاع الألومنيوم لمخالفتها القانون

ردًا على عمليات الضفة| دعوات إسرائيلية لتوجيه ضربة لغزة وتنفيذ اغتيالات

شاهد.. العثور على حقائب مليئة بالنقود في منزل رئيس الجابون

كلوب يناقض نفسه| محمد صلاح ضحية جديدة لمدرب ليفربول.. وكوتينيو وكايسيدو أشهر المظلومين

مدبولي: الأماكن الأثرية المرممة ستدخل ضمن الزيارات السياحية بداية من الغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حذفت البوست بعد النشر| بماذا علقت سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد؟

آلاف الجنيهات.. إطلالة ياسمين صبري تثير ضجة| شاهد

ما نصيب الفرد؟ قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 بعد رفع الأرز من البطاقة

كان مشغولا في الساحل.. شاهد| أول صورة لابنة أحمد سعد بعد إصابتها

فيديو

هيدي كرم: بجسّد دور شقيقة سوسن بدر ولبلبة وليلى علوي في «آل شلبي»|فيديو

كنت بشتري من عنده حلويات.. دكتورة جامعية تروي تفاصيل حقيقية عن سفاح الجيزة

وقف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي.. تفاصيل| «فيديوجراف»

مقطع فيديو للعلاج بالحجامة في الصين يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ