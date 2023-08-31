بعد قرارات تقليص سنوات الدراسة بالكليات.. "الأعلى للجامعات": نسعى للتحويل إلى نظام الساعات المعتمدة

خبراء تعليم: الساعات المعتمدة أمر ضروري لتطوير نظام الدراسة

التعليم العالي : الجامعات وأنظمتها تتحول بالفعل منذ سنوات إلى نظم الدراسة بالساعات المعتمدة

الأعلى للجامعات: نسعى إلى تطوير المناهج

أثار إعلان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن اللائحة الجديدة داخل كلية الهندسة بجامعة القاهرة، حيث كشف عن تعديل اللائحة ليتخرج طلاب كلية الهندسة بعد 4 سنوات دراسية بدلًا من 5 سنوات كما كان معهودا، تساؤلات الجميع حول النظام الجديد وكيفية تطبيقه.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات وأنظمتها تتحول بالفعل منذ سنوات إلى نظم الدراسة بالساعات المعتمدة وتعمل به، وبعض الكليات بدأت تتحول للنظام، وهناك جامعات تعمل كليات فها بهذا النظام، وهناك متابعة مستمرة من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، حول تحويل الدراسة بكليات الهندسة لنظام الساعات المعتمدة وتقليص سنوات الدراسة إلى 4 سنوات، إن الطلاب يتخرجون في الكليات بعد تلقي جميع متطلبات التخرج والتي لا يمكن التخرج دونها، فهناك طلاب لديهم إمكانيات التخرج في كليات الهندسة خلال 4 سنوات وهم طلاب مميزون.

وأوضح شعيرة لـ"صدى البلد"، أن ما يعارض هذا النظام الجديد يرى أنه لا بد من أن يتناول الطالب المعلومات جميعها بالمنهج خلال 5 سنوات، والحقيقة المطلقة ليست بهذا الشكل، فما كان يتم دراسته من 20 عاما في 5 سنوات يتناول البعض في وقت أقصر نظرا للتطور الذي نشهده، وبذلك فالأمر لا يمكن حسابه بالزمن إنما بإمكانية التحصيل، فالطالب لكي يتخرج لا بد من أن ينتهي من عدد ساعات معينة وتدريب معين.

إعلان جامعة القاهرة آثار الجدل

وأضاف أن إعلان جامعة القاهرة حول تقليص سنوات الدراسة إلى 4 سنوات بدلا من 5 في كليات الهندسة، أثار جدلا بشكل خاص، لأن البعض لم يفهمه لأنه تحدث كما لو أن الكلية تسير بنظام الفصول الدراسية وقلصت الدراسة إلى 4 سنوات بدلا من 5، وهذا ليس صحيحا، إنما النظام هو نظام الساعات المعتمدة.

أول رد على نقيب المهندسين

وتابع: "نقيب المهندسين لم يطلع على النظام بالتفاصيل ومن ثم يعترض على نظام الدراسى الجديد، وبالتالي هو فى حاجة للتعرف على النظام الجديد بشكله الصحيح، كما يوجد بعض الجامعات التي تعمل بهذا النظام منذ سنوات، بينما ستقوم باقي الجامعات الحكومية بتطبيق النظام في كليات الهندسة بها خلال الفترة المقبلة من بينها جامعة عين شمس التي ستعلنها خلال شهر".

من ناحية أخرى|، قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إن الفكرة ليست وليدة اليوم، بل كان ينادى بها منذ أعوام وتحديدا عامي 2019 و2020، وكان إيلون ماسك أول من تبنى الفكرة، فهو في الأساس كان ينادي بتقليص سنوات الدراسة في كل الكليات إلى 3 سنوات وكان أيضا ينظر إلى انه يمكن الاستغناء عن التعليم الجامعي بالكورسات، وذلك يعود إلى أنه رجل تكنولوجيا وقد يكون له وجهة نظر مختلفة وهي نظرة اقتصادية بحتة.

وأضاف لـ"صدى البلد"، أنها ليست التجربة الأولى التي قامت بها جامعة القاهرة بتقليص سنوات الدراسة، فهناك كليات أخرى مثل التربية 3 سنوات والطب 6 سنوات، فتقليص المدة الزمنية للدراسة لا يؤثر على المستوى التعليمي، خاصة أن كليات الهندسة والطب اول سنة دراسية تكون إعدادي، أي تمهيدي، فبالتالي هي لا تؤثر على المستوى التعليمي والمناهج.

وأشار إلى أنها فكرة جيدة، فمن الممكن أن تقل سنوات الدراسة عما هي عليه الآن، فقد نرى في بعض السنين بالمستقبل الطلاب يتخرجون بعد عامين وتلك مجرد توقعات لما نشهده خلال الفترة القادمة، فيمكن دمج المحتوى الدراسي في عامين أو 3 بدل من إضافة 4 أو 5 سنوات في الدراسة، وللوصول لذلك بمكن تقنين المناهج وإزالة الحشو الموجود بها بما يتناسب مع عدد الساعات الدراسية.

وتابع: "تعد أزمة التعليم في مصر هي أن هناك مناهج كثيرة جدا مكدسة بمعلومات فوق مستوى قدرات الطلاب، فذلك يمكن ان يجبر الجامعات وأساتذتها بتقليل المحتوى التعليمي ليعتمدوا فيه على الكيف وليس الكم، فالكيف هو إيصال المعلومات في فترة قصيرة للطلاب عكس الكم وهو يشمل معلومات كثيرة في عدد سنوات أكثر وهي معظمها معلومات لا يستفيد بها الطلاب".

ووفقًا لهذا التعديل، تكون كلية الهندسة جامعة القاهرة هي أول كلية هندسية حكومية تتيح للطالب إمكانية التخرج في 4 سنوات، وذلك في إطار حرص جامعة القاهرة على التوافق مع الأنظمة التعليمية والعالمية والحديثة في التعليم الجامعي.

موعد بدء النظام الجديد في كلية الهندسية

يتم تطبيق نظام اللائحة الجديدة في كلية الهندسة بدءًا من العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، كما تتضمن اللائحة الجديدة العديد من المميزات، على رأسها التخرج دون التقيد بعدد محدد من سنوات الدراسة، والسماح للطالب بالدراسة بالخارج سواء عاما دراسيا كاملا أو أطول من عام، وفقًا للشروط المحددة.

تفاصيل اللائحة الجديدة في كلية الهندسة

ومن المقرر أن يتم تطبيق اللائحة الجديدة بهندسة القاهرة عن طريق الدراسة بنظام الساعات المعتمدة بالكامل، إذ يتراوح هذا النظام بين 154 و159 ساعة دراسية.