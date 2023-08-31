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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب مصر الحديثة يعلن دعم ترشيح الرئيس لـ الانتخابات المقبلة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أعلن حزب مصر الحديثة برئاسة الدكتور وليد دعبس دعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للحزب بحضور جميع القيادات، وبمشاركة أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ؛ لاتخاذ الموقف النهائي بشأن مرشح الانتخابات الرئاسية 2024.
وذكر الحزب - في بيان اليوم /الخميس/ - أن قراره يأتي دعمًا للإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي بمختلف المجالات منها التنمية والبنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة والزراعة والصناعة والتكنولوجيا.
وأكد أن هذه الإنجازات تعكس رؤية استراتيجية لبناء دولة قوية ومتقدمة تلبي طموحات الشعب.

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