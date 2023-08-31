بعد تزايد الإقبال عليها .. هل تمكنت الجامعات الأهلية من جذب الطلاب راغبي السفر للخارج للدراسة بمصر ؟

الجامعات الأهلية :

إقبال من طلاب تنسيق الجامعات على الجامعات

توفير تعليم دولي داخل مصر

نوفر تخصصات تواكب وظائف المستقبل

شهدت الجامعات الأهلية إقبالا كبيرا من قبل طلاب تنسيق الجامعات 2023 هذا العام ، لما شهدته من إدخال تخصصات جديدة وبرامج تواكب سوق العمل العالي ، مكنتها من جذب الطلاب من الخارج.

إقبال من طلاب تنسيق الجامعات على الجامعات الأهلية

وكشف الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إن الجامعة شهدت إقبالا جيدا من قبل الطلاب للالتحاق بكلياتها في جميع برامجها العلمية التي تشمل مختلف المجالات، مؤكدا أنه قد تم استكمال جوالي٨٠% من احتياجات الجامعة من الأجهزة والمعامل الخاصة بها .

وأوضح رئيس الجامعة فرع رأس سدر يشمل على كليات “ الصيدلة والزراعة الصحراوية والعلوم الإدارية والطب البيطرى والعلوم الأساسية"، مشيرًا إلى أ الجامعة مرتبطة بالمجتمع المحيط بها ، حيث تشمل على ٢٥ معملًا بالإافة إلى الزراعات الصحراوية حيث يتم إنشاء مزرعة بها مساحتها ٧٥ فدانًا، والتي هي مقسمة للزراعات الصحراوية ، بالإضافة إلى مزرعة للماشية والأغنام وعيادة للطب البيطرى،/ كما سيتم القيام بزراعة النباتات الطبية والعطرية التى تشتهر بها جنوب سيناء لإجراء الأبحاث عليها.

وأشار إلى أنه قد تم مد فرع رأس سدر بالغاز الطبيعى والقيام بحفر آبار لزراعة الزيتون، والجوجوبا بالإضافة إلى محاصيل أخرى وخدمة المزارعين.

وتابع: “ وجود كلية العلوم الأساسية هي ضرورة، لأنها تقوم بتدريس العلوم الأساسية التي تحتاجها الكليات ومتطلبات سوق العمل”، مشيرا إلى أن كليات فرع شرم الشيخ تم تجهيزها بشكل فخم وعلى أعلى مستوى وبشكل حضارى ، حيث تشمل على أربع كليات بها برامج تعليمية تناسب شرم الشيخ وذلك لأنها مدينة سياحية عالمية.

توفير تعليم دولي داخل مصر

ومن جانبه قال الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، الجامعة واحدة من أهم الجامعات الدولية الذكية، والغرض من أنشاؤها توفير تعليم دولى بشكل مختلف، وجذب الطلاب راغبي السفر للخارج للبحث عن تعليم جيد.

وأضاف معوض الخولى أن الجامعات الاهلية تعمل على استقطاب الطلاب من خلال ما تشمله من برامج تؤهلهم لاحتياجات سوق العمل الدولى والإقليمى والمحلى.

وأشار إلى أنه قد أعدت الدولة 14 جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية غيرت من خلالها مفهوم أولياء الأمور والطلاب عن التعليم في مصر.

توفير تخصصات تواكب وظائف المستقبل

وأضاف معوض الخولى، هناك إقبال كبير من الطلاب على العديد من وظائف المستقبل، منها علوم الحاسب وهندسة البرمجيات وعلوم الذكاء الاصطناعى، مشيرا إلى أن ذلك بالإضافة البرامج الطبية والأتجاه نحو علوم المعلومات، بينما نسعى أيضا إلى طب المسنين وإدارة النظم الطبية.

تفعيل دور الجامعات في خدمة المجتمع

بينما أكد الدكتور أنه في إطار تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع، نشر أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجلالة أكثر من 500 بحث علمي دولي، ولدينا 15 مشروع بحثي متنوع وأكثر من 30 مشروع مقدم لتمويلات محلية ودولية، لذلك هناك إصرار من جامعة الجلالة لربط البحث العلمي باحتياجات مجتمعنا وتطوير الصناعة المحلية.

إطلاق الجامعة العديد من الحملات والمبادرات المجتمعية

وأشار إلى أن أطلقت الجامعة العديد من الحملات والمبادرات المجتمعية والندوات التوعوية، منها تنظيم حملات للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي، وتنظيم ندوة لمناهضة "العنف ضد المرأة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، كما استضافنا احتفالية «برايل عين الحياة»، في نسختها الثالثة، تحت شعار «كنز أمتنا الإنسان».

وتابع: “المستشفى الجامعي لجامعة الجلالة في مرحلة التجهيز حيث أن هناك 600 سرير بخدمة 7 نجوم وعلى أعلى مستوى ، الى أن الجامعة سقيم مؤتمر دولي لطب الاسنان في الفترة من 27 لـ 29 سبتمبر والذي سيشهد مشاركة 256 كلية طب من بينها 80 محاضرة و 16 ورشة عمل".

وجاءت الحدود الدنيا للكليات في تنسيق “ الجامعات الخاصة - الجامعات الأهلية الجديدة - جامعة النيل الأهلية - المصرية للتعلم الإلكتروني - الجامعة الفرنسية بالقاهرة - جامعة المنصورة الجديدة كالتالي:

الطب ٨٠٪

طب الأسنان ٧٨٪

العلاج الطبيعي ٧٦٪

الصيدلة ٧٢٪

الطب البيطري ٦٨٪

الهندسة ٦٨٪

علوم الحاسب ٦٢٪

كليات تقبل من مجموع 55 %

التكنولوجيا الحيوية

تكنولوجيا العلوم الصحية

العلوم الأساسية

الفنون التطبيقية

الإعلام

اللغات والترجمة

الاقتصاد والإدارة

التربية

العلوم الاجتماعية

السياحة والفنادق

الحقوق والقانون

التمريض

الآثار

علوم سينمائية