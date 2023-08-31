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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

محمود علي حسن قارئا.. صلاة الجمعة من مسجد الفتح بالزقازيق غدا

شعائر صلاة الجمعة
شعائر صلاة الجمعة

ينقل التليفزيون المصري، وعدد من القنوات الخاصة، والإذاعة شعائر صلاة الجمعة، الموافقة لـ 16 صفر 1445 هجريا، الأول من سبتمبر 2023 ميلاديا، من رحاب مسجد الفتح بالزقازيق محافظة الشرقية، حيث تبدأ شعائر صلاة الجمعة بتلاوة للشيخ محمود علي حسن، وخطيبًا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

تفاصيل صلاة الجمعة من مسجد الفتح بالزقازيق غدًا

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق غدًا الجمعة عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة وصلاة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل.

فيما حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة وصلاة الجمعة غدًا بجميع مساجد الجمهورية بعنوان “ النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدث عن نفسه ”، مشددة على جميع أئمتها الالتزام بالضوابط والموضوع المحدد لخطبة الجمعة.

افتتاح 15 مسجدًا جديدًا

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، يفتتح غدًا الجمعة، 15 مسجدًا، منها 11 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023 م حتى تاريخه 133 مسجدًا منها 98 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و35 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الفيوم
1. أبو بكر الصديق - عزبة فايز - مركز طامية
2. الشيخ سعد– فيديمين - مركز سنورس

مديرية أوقاف الأقصر
3. التقوى – قرية الروافعة الغربية –البياضية

مديرية أوقاف المنيا
4. الرحمن  - عزبة عاصم –ادمو

مديرية أوقاف الإسكندرية
5. مالك الملك – نجع العرجي – العامرية أول

مديرية أوقاف قنا
6. النور –  ساحل البقيلي  - نجع حمادي
7. النصر – جزيرة مطيرة - قوص

مديرية أوقاف البحر الأحمر
8. الهادي – عمارات مبارك (ك1) - سفاجا

مديرية أوقاف الشرقية
9. الرحمن – ع أبو يحيى صفيطة- الزقازيق
10. أبو محفوظ سويلم – سماكين الغرب الحسينية
11. طيبة –  صان الحجر

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
1. الوالدة سارة – قرية هربشنت - مركز ببا
2. علي بن أبي طالب – شارع صلاح سالم – بندر بني سويف

مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
3. نور الإسلام  - عزاقة  - طوخ

مديرية أوقاف البحيرة 
م المسجد وعنوانه
4. الطارق بالطريق الدولي - رشيد

الأوقاف: العلماء يتحدثون عن أحكام المواريث في 27 محافظة

لقاء تنسيقي بين وزارات الأوقاف والتضامن والتموين والتجارة الداخلية لتوزيع السلع الغذائية

حق الوطن

وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء، انطلقت صباح اليوم الخميس، القافلة الدعوية المشتركة إلى محافظة شمال سيناء، حيث من المقرر أن تعقد العديد من الندوات بعنوان: حق الوطن، بمشاركة كل من:

1. د/ أسامة فخري فكري الجندي مدير عام شئون القرآن الكريم بديوان عام وزارة الأوقاف.

2. د/ شريف السعيد إسماعيل إبراهيم مدير عام الوعظ بالأزهر الشريف.

3. د/ علي عمر الفاروق محمد فخر أمين فتوى بدار الإفتاء المصرية.

4. الشيخ/ عبد اللطيف سيد حسانين حسانين واعظ بالأزهر الشريف.

5. الشيخ/ محمد نور الدين أحمد عبد العال إمام وخطيب ومدرس.

6. الشيخ/ طه علي طه محمد إمام وخطيب ومدرس.

7. الشيخ/ خالد عبد الله موسى حماد جهامة أمين فتوى بدار الإفتاء المصرية.

8. الشيخ/ أحمد محمد عبد العزيز أبو المجد واعظ بالأزهر الشريف.

9. الشيخ/ مصطفى أحمد علي نوار إمام وخطيب ومدرس.

10. الشيخ/ محمد أحمد سيد نصر واعظ بالأزهر الشريف.

11. الشيخ/ محمود طه عطية محمد إمام وخطيب ومدرس.

12. الشيخ/ عبد الله صبحي عبد الرءوف حسين واعظ بالأزهر الشريف.

صلاة الجمعة مسجد الفتح وزارة الأوقاف مساجد الإحلال والتجديد مديرية أوقاف الفيوم مديرية أوقاف الأقصر مديرية أوقاف الإسكندرية حق الوطن قوافل دعوية خطبة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدث عن نفسه

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