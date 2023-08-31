الأعلى للجامعات يوضح تفاصيل إعلان تقليص سنوات الدراسة بهندسة عين شمس

قال الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، إن إعلان جامعة القاهرة تقليص سنوات الدراسة إلى 4 سنوات بدلا من 5 في كليات الهندسة، أثار جدلا بشكل خاص، لأن البعض لم يفهمه لأنه تحدث كما لو أن الكلية تسير بنظام الفصول الدراسية وقلصت الدراسة إلى 4 سنوات بدلا من 5، وهذا ليس صحيحا، إنما النظام هو نظام الساعات المعتمدة.





وأضاف: "يوجد بعض الجامعات التي تعمل بهذا النظام منذ سنوات، بينما ستقوم باقي الجامعات الحكومية بتطبيق النظام في كليات الهندسة بها خلال الفترة المقبلة من بينها جامعة عين شمس التي ستعلنها خلال شهر".



وأشار إلى أن حول الدراسة بكليات الهندسة لنظام الساعات المعتمدة وتقليص سنوات الدراسة إلى 4 سنوات، إن الطلاب يتخرجون في الكليات بعد تلقي جميع متطلبات التخرج والتي لا يمكن التخرج دونها، فهناك طلاب لديهم إمكانيات التخرج في كليات الهندسة خلال 4 سنوات وهم طلاب مميزون.