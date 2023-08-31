وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي سيدات مركزي رفح والشيخ زويد

التقت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي سيدات مركزي رفح والشيخ زويد، في قاعة الاجتماعات في مجلس مدينة الشيخ زويد، في حضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، على غيط، مدير عام التضامن الاجتماعي ، سعيد عرادة، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد.



وأكدت الوزيرة، أن مختلف الوزرات والهيئات تتعرف على احتياجات المواطنين في شمال سيناء من خلال المحافظ في قطاعات مياه الشرب وتحلية المياه والأنشطة الزراعية.

وأضافت القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها عدد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة والحضانات والأنشطة الطبية والحماية الاجتماعية والمساعدات.

لافتة إلي قيام الوزارة بتقديم مساعدات تتراوح ما بين 400 إلي 500 مليون جنيه سنويا لعدد 36 ألف أسرة بها 140 ألف فرد تقريبًا.



الأسرة السيناوية:

وأشارت القباج إلي التعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجه الأسرة السيناوية، مؤكدة على استمرار دعم أبناء شمال سيناء من خلال تقديم عدد من الخدمات للمواطنين.



جاء هذا خلال جولة قامت بها وزيرة التضامن الاجتماعي الي محافظة شمال سيناء تفقدت خلالها إعادة رفع كفاءة منازل المواطنين العائدين الي قري مركز الشيخ زويد، بجانب تفقد القافلة الطبية التي ينفذها الهلال الأحمر المصري في مدينة الشيخ زويد.



وتستمر زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي إلي محافظة شمال سيناء حتى يوم غدا الجمعة، حيث ستلتقي مشايخ القبائل والعواقل والقيادات الطبيعية، إل جانب توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني.