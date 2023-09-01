مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

كشف أحمد سيد زيزو نجم الزمالك والمنتخب عن موقفه من الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

واكد زيزو في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن جماهير الزمالك لها الفضل في دعم الفريق وهو يقدر تلك الجماهير وسيعمل على خدمة الفريق .

وتابع ردا علي سؤال بشأن لاعب لا يفصل تناول الطعام معه فأكد أنه فتوح و محمد صبحي نجم الزمالك مشددا أن فتوح يتناول كميات كبيره من الطعام دون أي زياده في الوزن.

واضاف أنه لا يفضل التمرين في الجيم برفقة عمر جابر مشددا أن سيخوض الموسم المقبل بروح مختلفه تماما و سيقدم أداء مبهر .