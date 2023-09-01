يا رب احفظ أمي.. ماذا قال الأمير الحسين للملكة رانيا في عيد ميلادها

نشر الحساب الرسمي لـ ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني صورة حديثة تجمعه بوالدته الملكة رانيا العبد الله، وزوجته الأميرة رجوة الحسين بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها الـ 53.

وعلق الأمير الحسين بن علي، على الصورة التي تجمعه بوالدته وزوجته من تجمع عائلي احتفالا بعيد ميلاد الملكة، قائلا: "يا رب احفظ أمي وأدم عليها الصحة والعافية.. كل سنة وأنتِ سعيدة وبألف خير".

عيد ميلاد الملكة رانيا

وأظهرت الصورة التي نشرتها الأمير حسين برفقة والدته وزوجته الأميرة تألق الملكة رانيا العبد الله بإطلالة كاجوال أنيقة مكونة من تيشيرت أبيض وبنطلون جينز تاركة شعرها منسدلا بتسريحتها الكلاسيكية ومكياج ناعم باللون المشمشي اللامع.

الملكة رانيا والأميرة رجوة احتفالا بعيد الميلاد

أما الأميرة رجوة فظهرت بإطلالة راقية بـ جمبسوت بيج بتصميم سفاري بحزام خصر عريض وأقراط متدلية وتسريحة نصف مرفوعة.

جدير بالذكر أن حساب الديوان الملكي الأردني الرسمي نشر على موقع إنستجرام، صورة تجمع بين الملكة رانيا العبد الله وزوجها جلالة الملك عبد الله الثاني، تم التقاطها في حفل زفاف ابنتهما سمو الأميرة إيمان العبد الله، وملحق بالصورة معايدة للملكة رانيا "أحر التهاني إلى جلالة الملكة رانيا العبدالله بعيد ميلادها، وكل عام وجلالتها بألف خير".