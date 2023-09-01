حزب مصر القومي يعلن دعم الرئيس السيسي خلال الانتخابات المقبلة

لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة..

أعلن حزب مصر القومي برئاسة المستشار روفائيل بولس، دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن دعم الرئيس السيسي جاء بعد قناعة تامة من أعضاء الحزب بحجم الإنجازات التي حققها الرئيس خلال السنوات الماضية، والطفرة النوعية التي شهدتها الدولة المصرية خلال فترة حكمه للبلاد، كما أن المرحلة المقبلة تحتاج لقيادة سياسية حكيمة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وقال حزب مصر القومي، في بيان له اليوم، إن الرئيس السيسي يعد رجل المرحلة المقبلة لأنه لديه القدرة على مواجهة التحديات وتحقيق استقرار خاصة أن المرحلة المقبلة مرحلة صعبة وبها تربصات، موضحًا أن الرئيس السيسي نجح في إعادة بناء المؤسسة العسكرية بشكل غير مسبوق سواء القوات البحرية أو البرية أو الجوية، بالإضافة إلى ما تم خلال الفترة الماضية من نجاحات والتي تعد قاعدة للمرحلة المقبلة التي تحتاج الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة بناء الوطن وهو ما يتطلب من الجميع بالوقوف موقف رجل واحد خلف القيادة السياسية.

وأشار الحزب، إلى أن الشعب المصرى شاهد مدى الجهد الدؤوب المخلص من الرئيس السيسي والذي أحدث طفرة نوعية في كافة المجالات، كما أن الرئيس يشعر بالمواطن البسيط، وبالتالى لابد من دعمه لتحقيق المزيد من النجاحات لأبناء هذا الوطن.

وقال حزب مصر القومي: "أصبحنا نرى كل يوم مصانع ومشروعات واستصلاح ملايين الأفدنة الزراعية عبر عدة مشروعات عملاقة واستخدام أحدث أساليب الري والزراعة ودعم الفلاحين وتوفير الأسمدة والتقاوى لهم، بالإضافة إلى ندشين العديد من برامج الحماية الاجتماعية لدعم المواطن منها برنامج تكافل وكرامة"، لافتًا إلى أن الدولة المصرية شهدت في عهد الرئيس السيسي العديد من المشروعات الكبرى، وتنفيذ شبكة طرق وكبارى في كافة أنحاء الجمهورية، بجانب تنمية سيناء والصعيد، وإطلاق مبادرات صحية متنوعة على رأسها مبادرة "100 مليون صحة".

وأضاف الحزب، أن الرئيس السيسي أعاد مصر لمكانتها إقليميا ودوليا، واستطاع أن يضع مصر في مسار الدول المتقدمة، كما أن مصر على مدار الـ 10 سنوات الماضية شهدت طفرات غير عادية في الكثير من القطاعات ومجالات، بالرغم من أن هناك أزمات اقتصادية تعرضت لها جميع دول العالم بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية فالسنوات الماضية شهدت مسيرة كبيرة من العطاء والبناء والتنمية فى مختلف محافظات الجمهورية.