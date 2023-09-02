كامل الوزير يبكي على الهواء.. 60% انخفاضا بأسعار السيارات.. تطور مفاوضات اتحاد جدة ومحمد صلاح| أخبار تهمك

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:





7 مليارات جنيه.. تطورات مثيرة بشأن مفاوضات اتحاد جدة لخطف محمد صلاح

فجَّر جمال الزهيري، الناقد الرياضي، مفاجأة بشأن محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وإمكانية انتقاله لصفوف نادي اتحاد جدة خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب كبير من الجميع حول إمكانية انتقال الفرعون المصري إلى صفوف الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





حسام موافي يكشف علاقة الزائدة الدودية بحموضة المعدة| فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، علاقة التهاب الجهاز الهضمي أو الزائدة الدودية بحموضة المعدة.



فين نخوة الرجالة | شيماء سيف تشعل السوشيال ميديا لسبب صادم

أثارت الفنانة شيماء سيف، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب تصريحات لها من خلال منشور طرحته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انتقدت من خلاله ملابس بعض المصريين، وسط جدل كبير في التعليقات لديها من قبل المتابعين، الأمر الذي جعلها واحدة من أكثر الأسماء رواجا على "السوشيال ميديا" في الساعات الأخيرة.





هيحصل إغلاق تاني؟ إعلان رسمي من الصحة بشأن متحورات كورونا

‏قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الكمامات سلوك صحي جيد ونحن نوصي باستخدامها للمصابين، مؤكدا نحن لن نعود للإغلاق وأيام كورونا مرة أخرى.





كامل الوزير يبكي على الهواء: سأكتب في مذكراتي إنجازات الرئيس السيسي لمصر

تأثر المهندس كامل الوزير وزير النقل، خلال حديثه عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، ودر عليه مصطفى بكرى قائلا:" أرى الدموع في عينيك".



كلوب يفجر مفاجأة لأول مرة عن انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

كشفت قناة إكسترا نيوز، أن كلوب المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي، حسم الأمر بشأن انتقال محمد صلاح لاعب المنتخب المصري، وفريق ليفربول الإنجليزي، لـ الدوري السعودي، وقال :" اتحاد جدة لم يطلب محمد صلاح".





منها انفعاله في اعتصام رابعة.. مواقف لا تنسى للرئيس السيسي يرويها كامل الوزير

"إنجازات الرئيس السيسي ستُكتب في مذكراتي".. كلمات عبر بها الفريق كامل الوزير باكيًا، عن العديد من المواقف التي لا تُنسى للرئيس السيسي، سواء في تاريخ مصر، أو في حياته المهنية، إذ وصفه خلال ترقيته لرتبة الفريق، بأنه الأخ والصديق والقائد الذي تحمل الكثير من أجل حماية مصر من مؤامرات عديدة.



كامل الوزير: أبويا توفى قبل جدي.. وكنت شغال بالزراعة في قريتنا

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن نشأته فى القرية شهدت ملاصقته لجده ووالده، وعمل في زراعة الأرض، معقبا: "أبويا توفى قبل جدى، وعمامي كانوا مسافرين".



بعد انضمام مصر لـ بريكس.. حقيقة انخفاض أسعار السيارات بنسبة 60%

كشفت قناة العربية، حقيقة انخفاض أسعار السيارات في مصر بنسبة 60%، بعد انضمام مصر إلى تحالف البريكس، في واحدة الأخبار المنتشرة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الأخيرة، وسط ترقب من قطاع كبير من المهتمين بسوق السيارات في مصر.





الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من اليوم تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، بسبب التأثر بارتفاع امتداد مرتفع العروض الوسطي على سطح الأرض مع وجود كتل هوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا تمتاز بالاعتدال والانخفاض في درجات حرارتها وأيضا بسبب امتداد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على وجود السحب المنخفضة قي فترة الصباح تعمل على حجب جزء كبير من أشعة الشمس وتلطف من الجو بشكل كبير.