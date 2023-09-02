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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

45 في عدة مناطق..مرتفع جوي يضرب مصر.. وهذه درجات الحرارة|تفاصيل طقس السبت

حالة الطقس
حالة الطقس

شهد المناخ خلال الفترة الماضية حالة من التغيرات أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة في عدد من الدول وظهور بعض الكوارث الطبيعية في الدول الأخرى.

حالة الطقس 

حالة الطقس اليوم السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الأجواء المتوقعة من اليوم حتى الخميس المقبل 7 سبتمبر 2023، ومن المتوقع أن تسود أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتسجل درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد 45 مئوية خلال ساعات النهار.

تحذير هيئة الأرصاد الجوية

وحذرت الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على القاهرة والوجه البحري لتسجل العظمى 85 % خلال ساعات الليل، فيما تسجل المحافظات الساحلية 90%.

وأرجع خبراء الأرصاد الاحساس بحرارة الطقس في سبتمبر إلى امتداد مرتفع جوى يؤثر على البلاد.

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حالة الطقس

ولا سيما أن حالة الطقس اليوم السبت 2 من سبتمبر 2023، فمن المتوقع تكون الشبورة المائية (من الساعة الـ 4 حتى الساعة الـ 7 صباحًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجة الحرارة اليوم السبت

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت على القاهرة الكبرى في الظل 34 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة 37 درجة مئوية.

أما عن جنوب الصعيد فدرجة الحرارة المحسوسة المتوقعة غدا 45 درجة مئوية.

حالة الطقس 

حركة الرياح الارصاد تحذر

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين توخي الحذر عند القيادة والالتزام بالسرعة المحددة وتهدئة السرعة وترك مسافات آمنة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، حرصًا على سلامة المارة والركاب، نظرا لانخفاض الرؤية بسبب تكون الشبورة المائية.

ورصدت الأقمار الصناعية الخاصة بالأرصاد الجوية نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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