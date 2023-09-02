انطلاق مهرجان الهجن بمدينة العلمين

انطلق صباح اليوم السبت سباق الهجن بمضمار العلمين والذي كان مقررا أن يقام بمضمار بقبق بمدينة السلوم وتم نقله ليقام بمدينة العلمين.



أكد الدكتور حمد خالد شعيب نائب رئيس الاتحاد المصري للهجن، ورئيس لجنة الحفاظ علي التراث أنه انطلق صباح اليوم سباق الهجن بمضمار مدينة العلمين.

وأضاف أن سباق الهجن بمدينة العلمين مكون من. ٢٢شوطا انتهت منها ١٨ باقي ٦ سيتم استكمالهم اليوم السبت.

وأشار أنه يشارك عددا من محافظات مصر في السباق "شمال سيناء، وجنوب سيناء، والسويس، والإسماعيلية، والشرقية، وأسوان، والوادي الجديد" مضيفا أنه تم على مدار 4 أيام تسجيل المشاركين في مهرجان الهجن من محافظات مصر المختلفة والتي تهتم بسباقات الهجن.

سباق الهجن بالعلمين

سباق الهجن بالعلمين