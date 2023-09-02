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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

برنامج العلوم التطبيقية للفضاء الأول من نوعه على مستوى الجامعات الأهلية ببني سويف

صدى البلد

أعلن الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف الأهلية ، اليوم،  استمرار فتح باب التقديم بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء فى برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة، لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية ، وذلك بمقر جامعة بنى سويف الأهلية.
و أوضح رئيس الجامعة ، أن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تعد من الكليات المتخصصة و الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء، لافتاً إلى أن برنامج العلوم التطبيقية يركز على  دراسة تطبيقات الفضاء والملاحة في المجالات المختلفة مثل الاستشعار من البعد، و الاتصالات الفضائية، وأنظمة تحديد المواقع العالمية باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية، والتصوير بالأقمار الصناعية، وتحليل البيانات والصور الفضائية، وغيرها من تطبيقات الفضاء الحديثة التي تزداد يوما بعد يوم والتي أصبحت تشكل حجر الزاوية في التقدم التكنولوجي بالعصر الحديث، ويمنح البرنامج درجة بكالوريوس علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تخصص (العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة) وهو التخصص الوحيد بهذا المسمى بالجامعات المصرية والعربية المعني بتطبيقات الفضاء والملاحة الفضائي.

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وأشار رئيس الجامعة ،إلى تنوع مجالات العمل بعد التخرج من الكلية للطلاب   لتشمل العديد من  المؤسسات ومن أهمها

(وكالة الفضاء المصرية التي صدر قرار بإنشائها- وكالة الفضاء الإفريقية التي صدر قرار بأن تكون في جمهورية مصر العربية) بالاضافة لأي هيئة او مركز بحثي متعلق بمجالات الفضاء والاتصالات او الأماكن التي يخدم عليها مجال الفضاء والأقمار الصناعية والملاحة الفضائية ومن هذه الأماكن هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، برنامج الفضاء المصري، الجامعات.

فضلا عن إمكانية العمل بمراكز البحث العلمي ،ووزارة الانتاج الحربي، ووزارة الدفاع،و المطارات المدنية والعسكرية، والملاحة البحرية والجوية، وهيئة الطيران المدني، والمحطات الأرضية للأقمار الصناعية، وجميع شركات المحمول، وزارات: الاتصالات – البترول – الكهرباء والطاقة بالاضافة إلي وكالة الفضاء المصرية والإفريقية.

وأضاف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية ، أن الكلية لديها العديد من المعامل المتميزة اهمها

-معمل القمر الصناعي التعليمي (بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية)     معمل الكترونيات وبرمجيات الفضاء ،    معمل الهوائيات وانتشار الموجات،    معمل الروبوتات والمعالجات الدقيقة

معمل النمذجة السريعة،   معمل تجميع الأقمار الصناعية الصغيرة.،    معمل التصوير وتتبع المواقع الفضائية والفلكية،   معمل تحليل وتصميم وبرمجة المهمات الفضائية،    معمل الحسابات الفلكية ،    مرصد فلكي مزود بالتلسكوب الكهروضوئي لتتبع و رصد الاجرام و الظواهر الفلكية والحطام الفضائي

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