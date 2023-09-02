نجم باريس سان جيرمان ينتقل للدوري السعودي

أعلن الإعلامي خالد طلعت عن انتقال الهولندي جيني فينالدوم، لاعب وسط ميدان باريس سان جيرمان، لصفوف الاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك "عاجل ورسميا.. لاعب الوسط الهولندي فينالدوم لاعب ليفربول السابق وباريس سان جيرمان الحالي ينضم الى الاتفاق السعودي برفقة زميله السابق في ليفربول جوردان هيندرسون وتحت قيادة أسطورة ليفربول المدرب ستيفن جيرارد"

ويحتل الاتفاق المركز الخامس في الدوري السعودي برصيد سبع نقاط من أربع مباريات، بانتصارين وهزيمة وتعادل، وسيستضيف ضمك بالجولة الخامسة اليوم السبت.