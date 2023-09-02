بفحمكم بكلامي | خالد الغندور يوجه رسالة نارية لـ منتقديه

وجّه الإعلامي الرياضي خالد الغندور نجم الزمالك السابق رسالة نارية إلى الجماهير المنتقدة آراءه المختلفة.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "رسالتي لكل اللي بيشتمني وبيغلط فيّا وبيقولي ربنا يكملك بعقلك أنا بفحمكم بكلامي عشان ماعندكوش رد ".

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من يوم ٤ سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.