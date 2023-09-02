خالد الغندور يضع حلًا لأزمة انضمام لاعبي الأهلي لمعسكر منتخب مصر

علق الاعلامي الرياضي خالد الغندور، على أزمة النادي الاهلي ومنتخب مصر، بشأن طلبه إعفاء لاعبيه الدوليين من معسكر المنتخب الوطني القادم.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "أنا شايف القرار العادل و السليم ان ال٤ لاعبين بتوع الاهلي يلعبوا ماتش اثيوبيا فقط و بعدها يروحوا للأهلي عشان ماتش السوبر"

وتصاعدت حدة الأزمة بين النادي الأهلي والجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني؛ بسبب مباراة السوبر الأفريقي المقرر إقامته منتصف شهر سبتمبر المقبل في السعودية.

النادي الأهلي طالب اتحاد الكرة بإعفاء لاعبيه من التواجد فى معسكر منتخب مصر الوطني خلال شهر سبتمبر المقبل.

إدارة النادي الأهلي تمسكت باللاعبين الدوليين وتواجدهم في مباراة السوبر الأفريقي؛ باعتبارها مباراة بطولة ومهمة في تاريخ المارد الأحمر.

كما ترى إدارة النادي الأهلي أن منتخب مصر الوطني حسم تأهله إلي نهائيات أمم أفريقيا، وأن مباراة إثيوبيا مجرد تحصيل حاصل.

فيما تجاهل البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر الوطني، مطالب النادي الأهلي، واستدعى 4 لاعبين من القلعة الحمراء خلال معسكر سبتمبر المقبل.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب إثيوبيا فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2024".