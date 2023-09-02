خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

وجّه الإعلامي الرياضي خالد الغندور نجم الزمالك السابق رسالة غامضة لـ جمهوره ومتابعيه عبر صفحته على "فيسبوك".

وكتب خالد الغندور فى تدوينة له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "حان الوقت".

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من يوم ٤ سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.