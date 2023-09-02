هالاند أسرع لاعب يسجل 40 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز

أصبح النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، أسرع لاعب يسجل 40 هدفًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

وكتب احمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "إيرلينج هالاند يصبح أسرع لاعب في التاريخ يسجل 40 هدف في البريميرليج"

واضاف "استغرق الأمر منه 39 مباراة فقط متقدمًا على آندي كول وآلان شيرار بعد 45 مباراة لكل منهما"

ويدخل نادي مانشستر سيتي مباراته الأخيرة في بطولة الدوري الإنجليزي قبل التوقف الدولي في غياب مدربه الإسباني بيب جوارديولا بعد خضوعه لعملية جراحية في الظهر ستحرمه من التواجد لفترة ليست طويلة.