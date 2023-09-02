إطلالة رومانسية لـ نجم الزمالك وزوجته| شاهد

خطفت هدى بهاء، زوجة أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، الأنظار، في أحدث إطلالاتها، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت هدى بهاء، رفقة زوجها احمد سيد زيزو، بإطلالة أنيقة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجًا ناعما مرتكزًا على الألوان الناعمة مع اللون الكشمير في الشفاه.

وفي سياق آخر، من المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.