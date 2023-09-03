بسبب حساب المشاريب.. شاب ينهي حياة صديقه على القهوة| تفاصيل صادمة

حالة من الذهول انتابت كل من كان جالسًا على المقهي الكائن بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، بعد أن انقلب الحال بين الصديقان من ضحك وتبادل للحديث إلى جريمة قتل أمام أعين الناس.

البداية كانت بدخول الصديقين إلى المقهى كما اعتادا دائما، ثم فجأة تبدلت أحوالهم بسبب الخلاف على حساب "المشاريب" الذي دفع أحدهم لطعن الآخر في مشهد لا يصدقه عقل أن يتم إزهاق روح بهذه البساطة أما الناس لهذا السبب التافه، والأدهى أن من أزهق روحه هو صديقه الذي كان جالسًا بجواره منذ ثواني.

قرار عاجل من النيابة

قررت نيابة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حبس متهم انهاء حياة صديقه بطعنه نافذة فى البطن باستخدام سلاح أبيض، خلال جلوسهما على إحدى المقاهي، بمنطقة الوزارية بدائرة القسم ، 4 أيام على ذمة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل شاب على يد آخر، بطعنة نافذة في القلب حال جلوسهم على إحدى المقاهي.

وانتقلت المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة وتبين من تحريات الرائد محمد عيد رئيس مباحث قسم ثان المحلة ومعاونيه، مقتل شاب يدعى "عطية. س- 21 عاما"، بطعنة نافذة في القلب على يد صديقه ويدعى "محمود. م- 22 عاما"، حال جلوسهما على أحد المقاهي، وذلك بعد إثر نشوب مشادة كلامية بينهم وخلاف على حساب المشاريب، تطورت إلى مشاجرة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة والتحفظ على سلاح الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابة التي صرحت بدفن الجثة عقب التأكد من سبب الوفاة وأصدرت قرارها المتقدم.