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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كولر عنده حق.. تفاصيل وساطة حازم إمام ومكالمة مدرب الأهلي وفيتوريا

منتخب مصر الاول
منتخب مصر الاول

تسبب استدعاء لاعبي النادي الأهلي لمعسكر منتخب مصر الأول في شهر سبتمبر في نشوب أزمة بين اتحاد الكرة وإدارة القلعة الحمراء . 

وتصاعدت حدة الأزمة بين النادي الأهلي والجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني؛ بسبب مباراة السوبر الأفريقي المقرر إقامته منتصف شهر سبتمبر المقبل في السعودية.

النادي الأهلي طالب اتحاد الكرة بإعفاء لاعبيه من التواجد فى معسكر منتخب مصر الوطني خلال شهر سبتمبر.

إدارة النادي الأهلي تمسكت باللاعبين الدوليين وتواجدهم في مباراة السوبر الأفريقي؛ باعتبارها مباراة بطولة ومهمة في تاريخ المارد الأحمر.

كما ترى إدارة النادي الأهلي أن منتخب مصر الوطني حسم تأهله إلي نهائيات أمم أفريقيا، وأن مباراة إثيوبيا مجرد تحصيل حاصل. 

فيما تجاهل البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر الوطني، مطالب النادي الأهلي، واستدعى 4 لاعبين من القلعة الحمراء خلال معسكر سبتمبر المقبل.  

النادي الأهلي على الفور قام بتصعيد الموقف، وأرسل خطابا إلأى اتحاد الكرة، لوح خلاله بالانسحاب من بطولة كأس السوبر المصري.

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اتحاد الكرة يتواصل مع بيبو

 

قال محمد بركات في تصريحات تليفزيونية: "البعض قال إنه لا يوجد أي تواصل بين الأهلي واتحاد الكرة وهذا الكلام غير صحيح بالمرة".

وتابع محمد بركات: "هناك تواصل دائم بيني وبين خالد بيبو لحل الأزمة وهناك حل سيرضي مصلحة جميع الأطراف".

وأكمل: لو كان الأهلي ليس لديه ارتباط أفريقي كان فيتوريا سيضم 4 لاعبين آخرين وهم أفشة وياسر إبراهيم وحسين الشحات وكهربا، ولكن تم استبعادهم مراعاة للأهلي وتم استدعاء 4 لاعبين فقط".

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تفاصيل مكالمة كولر وفيتوريا

 

روى محمد بركات، لاعب الأهلي السابق، تفاصيل مكالمة روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، ومارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، وكافة التفاصيل الخاصة بالدوليين في الأهلي.
وأكد محمد بركات في تصريحات تليفزيتونية: "كولر وفيتوريا تحدثا في بداية شهر أغسطس، لكن وقتها لم يكن قد تم تحديد موعد السوبر الأفريقي".

وأضاف محمد بركات: "كولر لديه كل الحق في طلب استبعاد لاعبيه الأربعة في المنتخب وذلك بسبب مباراة السوبر الأفريقي لأنها مباراة بطولة، ولكن هقولكوا الناحية التانية بيفكروا إزاي، ولكن الموضوع هيبقى في حل بالنهاية".

وأوضح: "فيتوريا من الناحية التانية شايف أن مصر في التصنيف الخامس ونيجيريا في التصنيف السادس، ولو منتخب مصر خسر مبارتي إثيوبيا وتونس، مصر هتكون في التصنيف السادس وهيتم استبعاده من صدارة المجموعة بسبب كوت ديفوار لتنظيمها للبطولة".

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أزمة استدعاء لاعبو الأهلي فى طريقها للحل

قال محمد بركات، نجم الأهلي السابق، إن روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، كان سيضم حوالي 8 لاعبين من الأهلي حال عدم التزامه بمباراة السوبر الأفريقي.

وأكد محمد بركات في تصريحات تليفزيونية : "لو كان الأهلي ليس لديه ارتباط أفريقي كان فيتوريا سيضم 4 لاعبين آخرين وهم أفشة وياسر إبراهيم وحسين الشحات وكهربا، ولكن تم استبعادهم مراعاة للأهلي وتم استدعاء 4 لاعبين فقط".

وتابع: "الأزمة في طريقها للحل خلال الفترة المقبلة وهناك تواصل مستمر مع المنتخب".

 

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