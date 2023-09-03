تامر عاشور وبهاء سلطان وعايض في حفل مشترك بالكويت.. 13 أكتوبر

يستعد الفنان تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي له مع الفنان بهاء سلطان، والفنان عايض، في دولة الكويت، يوم 13 أكتوبر المقبل.

ويلتقي الثلاثي (تامر عاشور، بهاء سلطان، عايض) في حفل ثلاثي مشترك، على مسرح أرينا الكويت، في دولة الكويت، وينتظر أن يتم طرح تذاكر الحفل.

أغاني تامر عاشور

كان طرح المطرب تامر عاشور أغنيته الجديدة بعنوان عديت ، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان غريب ومن توزيع توما، وتعتبر هذه الأغنية هي الأغنية الثانية لتامر خلال هذا الموسم حيث سبق وطرح الشهر الماضي أغنية بعنوان أصحى للكلام.





أغاني بهاء سلطان

وفي أخر شهر يونيو الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنان بهاء سلطان الجديدة، التي تحمل اسم الجو ولع، عبر منصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى، بالإضافة إلى موقع الفيديوهات يوتيوب.

كما طرح الفنان بهاء سلطان، أغنية جديدة تحمل اسم «كدابة» ضمن ألبوم سيجارة، والذي يعتبر أحدث تعاون يجمعه بالمنتج نصر محروس.

أغنية كدابة لـ بهاء سلطان، وكلمات نصر محروس، وألحان حسين محمود، وتوزيع موسيقي أمير محروس، التسجيل والميكس والماستر بأستوديو إم ساوند.

وأيضا طرح بهاء سلطان مؤخرا أغنية العمر كله، من كلمات خالد تاج الدين ، وألحان وليد سعد ، وتوزيع أحمد إبراهيم ، والتي تحقق نجاحاً كبيرًا بعد ساعات من طرحها.

كما طرح الفنان بهاء سلطان، مؤخرا أغنية "ندرا عليا" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، ومنتج منفذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وتسجيل غناء مهندس مودي منير، وإشراف عام محمد بديوي، ومدير إنتاج ماجد سليمان، ومدير تصوير أحمد عبد القادر، وبروديوسر رشا ناجح، ومنتج فني محمد سعيد رضوان، مهندس ديكور أحمد فايز، والكليب من إنتاج روتانا، وإخراج ياسين حسن.