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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير الشباب والرياضة يشارك في مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة بنها عن الاستثمار

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بكلية الهندسة بشبرا ، وذلك على هامش مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من أحد الباحثين بكلية التربية الرياضية بالجامعة.

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الجدير بالذكر أن رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث عبد الله مصطفى عبد الله الكحيلى  بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها وموضوعها " نموذج مقترح لاستثمار مركز التنمية الشبابية والرياضية بجامعة بنها ".
وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة من الدكتور نبيل خليل ندا أستاذ الادارة الرياضية والعميد الاسبق بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها " مناقشا ورئيسا " والدكتور أشرف صبحى أستاذ الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان ووزير الشباب والرياضة " مناقشا  "، والدكتور يحيى فكرى محروس استاذ الادارة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا "مشرفا "، والدكتور هاني زكريا أستاذ الاختبارات والمقاييس وكيل كلية التربية الرياضية بجامعة بنها "مشرفا "، والدكتور محمد محمود على النجار أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة بنها "مشرفا ".

جامعة بنها بنها رئيس جامعة بنها القائم بعمل رئيس جامعة بنها لجنة الإشراف والمناقشة

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