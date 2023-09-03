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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال الكشف الطبي على الطلاب الجدد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجري الدكتور تامر سمير ، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، اليوم جولة تفقدية موسعة لمتابعة أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليات العلوم ، والهندسة ببنها ، والآداب ، والتربية ، وذلك بحضور عمداء ، ووكلاء الكليات ، والدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية بالجامعة ، وعلاء مجدى المنسق الفنى للكشف الطبى.

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واطمأن الدكتور تامر سمير  نائب رئيس الجامعة خلال جولته على إجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد ،  المرشحين للقبول بكليات الجامعة خلال العام الجامعي الجديد.
وأشاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خلال جولته بالتزام القائمين على إجراءات الكشف الطبي بتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب، حيث تم توفير أماكن انتظار لهم مع رفع درجة الاستعدادات القصوى بالعيادات لاستقبال الطلاب.
وأضاف الدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية بالجامعة أنه تم تجهيز 16 عيادة طبية على مستوى الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، حيث تم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.

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جامعة بنها رئيس جامعة بنها نائب رئيس جامعة بنها التعليم والطلاب الاستعدادات القصوى بالعيادات

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