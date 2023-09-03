دعاء للميت في المولد النبوي الشريف..اللهم اجعل عن يمينه نورًا

دعاء للميت في المولد النبوي الشريف، الدعاء للميت في شهر مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس مجرد كلمات يتوق لها ذلك المتوفي في ذكرى وفاته السنوية، وإنما أيضًا يحتاج دعاء للميت في ذكرى وفاته أولئك الذين يسعون لاتباع السُنة النبوية الشريفة وتقديم العزاء والمواساة والالتزام بوصية النبي –صلى الله عليه وسلم- من دعاء للميت في ذكرى وفاته السنوية، وهناك مجموعة من أدعية المتوفي في شهر مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- .



ونقول في دعاء للميت في المولد النبوي الشريف اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل “إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب.

اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً.

• اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

• اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

• اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم.

• اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا.

• اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل “ويعفو عن كثير”.

• اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

• اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنًّا، وعند قيام الأشهاد آمنًا، وبجود رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك سابقًا.

• اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.



دعاء للميت في مولد النبي

دعاء للميت في مولد النبي هذا أكثر ما يلجأ إليه أهل الميت وأولاده وخاصة في الذكرى السنوية لوفاته، وذلك للتضرع إلى الله بأن يتقبله في ضيفته برحمته ويكرمه ويحسن إليه ، و كلمات أدعية للميت في شهر مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- ترفع مكانته وتريح قلوب المبتلين بفقدانه .

دعاء للميت في مولد النبي هي أجمل فرحة يمكن إهداؤها للميت سواء في ذكرى وفاته أو في اغتنام نفحات هذا الشهر العظيم حيث انقطع عمله في الدنيا، وصار بحاجة إلى من يقدم له دعاء للميت في مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- يصل إليه ثوابه وهو في القبر، ويخفف عنه العذاب، وبه يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن سيئاته، فقد أوصانا رسول الله بالحرص على الدعاء للحي، كما أنه يستحب أيضًا دعاء للميت في مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- وعند دخول القبر وعند الدفن وفي كل وقت.

اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحًا، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: “ولمن خاف مقام ربّه جنّتان”.

اللهمّ شفّع فيه نبيّنا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشّريفة شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها أبدًا.

• اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

• اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

• اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

• اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

• اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

• اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

• اللهمّ انقله من موطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

• اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحًا، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: “ولمن خاف مقام ربّه جنّتان”.

• اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل “إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب.



الدعاء للميت في المولد

الدعاء للميت في المولد يتذكر الأحياء أحبائهم الأموات خاصة في الذكرى السنوية، حيث يكون دعاء للميت في شهر رجب أو في ذكرى وفاته هو أفضل طريقة لإحياء ذكرى وفاة الأحباء طبقًا للسُنة النبوية الشريفة ، التي أوصت وشددت على ضرورة تذكر الموت والأموات بتلك الأمور المشروعة التي جاء في صدارتها دعاء للميت في شهر مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- أو في ذكرى وفاته السنوية والتصدق له، لأن دعاء للميت في شهر مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- أو في ذكرى وفاته كما يرحم به الله تعالى ميتهم، فإن دعاء للميت في شهر مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- أو في ذكرى وفاته أيضًا يعد أحد أسباب الصبر والثواب لأهل المتوفي الذين أصابهم ألم فراقه، لذا يبحثون عن افضل دعاء للميت في شهر مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- أو في ذكرى وفاته .

• اللهمّ بشّره بقولك “كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية.

• • اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.

• • اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض.

• • اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً.

• • اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.

• • اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.

• اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهَلْاً خيراً من أهَلْه، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

• اللهمّ عامله بما أنت أهَلْه، ولا تعامله بما هو أهَلْه.

• اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً.

• اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته.

• اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

• اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

• اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين.

• اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقاً.

• اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

• اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

• اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها.

• اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

• اللهمّ ارزقه بكلّ حرفٍ في القرآن حلاوةً، وبكلّ كلمة كرامةً، وبكلّ اّية سعادةً، وبكلّ سورة سلامةً، وبكل جُزءٍ جزاءً.

• اللهمّ ارحمه فإنّه كان مسلماً، واغفر له فإنّه كان مؤمناً، وأدخله الجنّة فإنّه كان بنبيّك مصدّقاً، وسامحه فإنّه كان لكتابك مرتّلاً.

• اللهمّ ارحمنا إذا أتانا اليقين، وعرق منّا الجبين، وكثر الأنين والحنين.

• اللهمّ ارحمنا إذا يئس منّا الطّبيب، وبكى علينا الحبيب، وتخلّى عنّا القريب والغريب، وارتفع النّشيج والنّحيب.

• اللهمّ ارحمنا إذا اشتدّت الكربات، وتوالت الحسرات، وأطبقت الرّوعات، وفاضت العبرات، وتكشّفت العورات، وتعطّلت القوى والقدرات.

• اللّهم ارحمنا إذا حُمِلنا على الأعناقِ، وبلغتِ التراقِ، وقيل من راق، وظنّ أنّه الفراق، والتفَّتِ السَّاقُ بالسَّاقِ، إليك يا ربَّنا يومئذٍ المساق.

• اللهمّ ارحمنا إذا ورينا التّراب، وغلّقت القبور والأبواب، وانفضّ الأهَلْ والأحباب.

• اللهمّ ارحمنا إذا فارقنا النّعيم، وانقطع النّسيم، وقيل ما غرّك بربّك الكريم.

• اللَّهُمَّ شفع فيه نبيّنا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشّريفة شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها أبداً.