المكسيك.. اختيار السيناتور زوتشيتل جالفيز رسميًا مرشحة الرئاسة لانتخابات 2024

أعلن الحزب الثوري المؤسسي المكسيكي (PRI) على منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، أنه تم اختيار السيناتور المكسيكي زوتشيتل جالفيز رسميًا، اليوم الأحد، مرشحة رئاسية لعام 2024 لتحالف من أحزاب المعارضة.

ويُنظر إلى جالفيز على أنها المرشح الرئيسي لمواجهة حركة التجديد الوطني (مورينا)، الحزب السياسي للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وتجمع المؤيدون في مكسيكو سيتي يوم الأحد للاحتفال بترشيحها.

وكان ممثلو التحالف، المعروف باسم Frente Amplio por Mexico، أو الجبهة العريضة للمكسيك، قد قالوا يوم الخميس إن جالفيز سيتم اختيارها كمرشح.

وقد دعمها الحزب الثوري المؤسسي، وهو حزب رئيسي في التحالف، على حساب منافسته بياتريس باريديس.