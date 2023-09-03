استمرار أعمال التطوير في شوارع مدينة القصير

واصلت الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، جهودها في متابعة أعمال تمهيد عدد من الشوارع بالمناطق الشمالية للمدينة.

حيث تم وضع تربة الأساس بتقسيم عمر بن الخطاب، إلى جانب استمرار عمليات تركيب الإنترلوك بالجزر الجانبية بشارع أنور السادات، وذلك في إطار جهود إعادة الشيء لأصله وتطوير البنية التحتية للمدينة.

وفي هذا السياق، أكد إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، أن الخطة التنموية للمدينة تشمل رصف العديد من الشوارع وتحسين الإنارة العامة بمختلف المناطق، بهدف تطوير وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، وتوفير بيئة معيشية أفضل للمواطنين.