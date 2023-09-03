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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يعلن استقالة وزير الدفاع الأوكراني من منصبه.. ويكشف عن بديله

زيلينسكي يعلن استقالة
زيلينسكي يعلن استقالة وزير الدفاع الأوكراني من منصبه

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، استقالة أوليكسي ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع الأوكراني وتعيين رئيس صندوق ممتلكات الدولة رستم عمروف في منصبه.

قال زيلينسكي، في خطابه المسائي: “خاض أوليكسي ريزنيكوف أكثر من 550 يوما من حرب واسعة النطاق. أعتقد أن الوزارة بحاجة إلى مناهج جديدة وأشكال أخرى للتفاعل مع كل من الجيش والمجتمع ككل”.

أضاف: “يجب أن يرأس رستم عمروف الوزارة الآن… البرلمان الأوكراني يعرف هذا الرجل جيدا. أتوقع أن يدعم البرلمان هذا الترشيح".

في وقت سابق، قال عضو البرلمان الأوكراني، ياروسلاف زيليزنياك، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي سيقيل وزير دفاعه أليكسي ريزنيكوف الأسبوع المقبل.

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وكتب زيليزنياك، عضو حزب “جولوس”، على تطبيق “تليجرام”: “وفقًا لمعلوماتي، سيترك ريزنيكوف منصب وزير الدفاع وسيعمل بعد ذلك سفيرًا لدى المملكة المتحدة”.

كما ادعى أن رستم عمروف، الذي يرأس صندوق ممتلكات الدولة في أوكرانيا، الذي ينفذ سياسة الحكومة بشأن الخصخصة ويدير ممتلكات الدولة، سيحل محل ريزنيكوف في مجلس الوزراء.

وزعم زيليزنياك أنه سيتم الإعلان عن التحول في الحكومة الأوكرانية في “الأسبوع الأول من سبتمبر”.

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