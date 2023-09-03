درس قاس.. ضابط مخابرات أمريكي يبعث برسالة تحذير لـ زيلينسكي

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن مقاتلات إف- 16 التي سيتم إرسالها إلي أوكرانيا سيتم تدميرها بسبب ضعفها أمام أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية.

وأضاف جونسون: "حتى لو كان لديهم الآلاف من طائرات إف-16، من سيقودها؟ لا يمكنهم التلويح بعصا سحرية… يجب العثور على طيارين مناسبين.. حتى في هذه الحالة، يحتاجون لمقاومة أحد أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تقدما.. سيتم إسقاط الطائرات ببساطة".

وحذر المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أنه حتى مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية الأكثر تقدمًا، طراز إف-35، لن تتمكن من تجاوز الدفاعات الجوية الروسية.

وأشار إلي أنه سيكون درسا قاسيا لحلف شمال الأطلسي أنهم طوروا أسلحة دون الأخذ في الاعتبار قدرات الأنظمة الدفاعية التي ستواجهها.