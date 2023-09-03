بيترجموا كلامي.. أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماعه مع مسئولة بسفارة دولة كبيرة

أفصح الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل اجتماعه مع مسئولة بسفارة إحدى الدول الكبيرة، حيث قال إنها أبدت اهتمامًا ببرنامجه التلفزيوني وأخبرته أنها تتابعه بعناية وتدرك حجم المشاهدين والجمهور الذي يتابعه، وأشارت إلى وجود فريق كبير من المتخصصين يتابعون البرنامج ويترجمون محتواه.

وأوضح أن ما تم مناقشته خلال الاجتماع، تم تطويره من مجرد لقاء مقرر لمدة نصف ساعة إلى لقاء استمر لمدة ساعة ونصف، حيث تم التطرق إلى العديد من القضايا والمواضيع المهمة.

وفيما يتعلق بالانتقادات التي توجه له بأنه يحمي الدولة أو يقدم تقارير إيجابية فقط، أوضح أحمد موسى أن اهتمامه الأساسي يكمن في رفع مستوى الوعي والتوعية بمختلف القضايا والأحداث في مصر، وأنه يعبر عن قلقه المستمر بشأن مصر وتحدياتها.

وشدد على أن وسائل الإعلام الغربية، سواء الأمريكية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، شنت حملات نقدية غير مبررة ضد مصر في الفترة الأخيرة، وتوقع أن تزداد حدة هذه الحملات مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.